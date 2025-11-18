Terror en el cementerio: Encuentran a taxista sin vida en Panteón del Carmen de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Este martes 18 de noviembre de 2025 el terror se dejó sentir en el Panteón del Carmen, pues fue encontrado el cuerpo de un taxista a bordo de su unidad, esto entre las tumbas del sitio. Los hechos generaron gran movilización policiaca; TRIBUNA te pone al tanto de los detalles.

Los hechos ocurrieron poco antes de las 17:00 horas de este martes cuando personas que estaban de visita se encontraron con la escena: un hombre muerto al interior de su taxi. Información extraoficial señala que el hombre tenía los pantalones abajo y se encontraba reclinado en el asiento, pero de momento nada de lo anterior ha sido confirmado.

Se presume que este sujeto, del cual no se tienen más datos, posiblemente perdió la vida en el lugar por un infarto fulminante, pero los elementos del Servicio Médico Forense (Semefo), al acudir al lugar del suceso, revisaron si el hombre tenía signos de violencia; de momento no se sabe si los tiene o no; se espera que pronto las investigaciones arrojen más datos. Al sitio también llegaron los oficiales de la Policía Municipal de Cajeme y elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) para tomar nota de los hechos y procesar la escena.

De la persona, como se comentó, no se tienen más datos y no se sabe a qué sitio pertenece la unidad del taxi, solo que es la unidad de número económico 0213; se espera que más adelante, de acuerdo a lo que la investigación lo permita, se dé a conocer más información.

Tiroteos nocturnos dejan al menos 3 víctimas

En otros hechos con relación al género policiaco, entre la noche de este lunes 17 y la madrugada del martes 18 de noviembre se reportaron al menos tres ataques armados que dejaron un saldo de tres víctimas heridas, las cuales requirieron atención hospitalaria urgente. La primera balacera ocurrió la noche del lunes 17 de noviembre, alrededor de las 23:00 horas, tiempo local, a las afueras de la Funeraria Hernández.

Minutos después, residentes de la colonia Rincón del Valle alertaron a las autoridades por detonaciones de arma larga en la calle Luna. El tercer incidente ocurrió poco después, ya siendo martes, en el fraccionamiento Nueva Palmira, sobre la calle Águila, entre Coahuila y Tabasco.

