Tragedia al norte de Sonora: Mujer de 21 años fallece luego de sufrir aparatoso volcamiento

Agua Prieta, Sonora.- La tarde del lunes 17 de noviembre de 2025 se registró un trágico accidente sobre la carretera Agua Prieta-Nacozari, a la altura del kilómetro 179, el cual dejó como saldo preliminar a una mujer sin vida y dos personas lesionadas. Los primeros reportes indican que la camioneta en la que viajaban las víctimas sufrió una volcadura en el mencionado tramo, por lo que se solicitó apoyo a los cuerpos de rescate.

De acuerdo con información de medios locales, los afectados se movilizaban a bordo de una vagoneta Chevrolet, línea Trax y color negro, cuando, por razones aún desconocidas, sufrieron el percance anteriormente descrito. En primera instancia se identificó a la conductora del vehículo como Mirna Marisol F. G., de 54 años de edad, quien resultó ilesa, pero sufrió una crisis nerviosa provocada por el fatal incidente automovilístico.

En tanto, los tripulantes lesionados fueron identificados como Marco Antonio O. F., de 21 años, y María Oralia G. V., de 78 años. Paramédicos de Cruz Roja se movilizaron ala ubicación y le brindaron los primeros auxilios a los heridos y posteriormente los trasladaron a un nosocomio cercano. El joven masculino tuvo que ser rescatado del interior del automóvil y resultó con heridas abrasivas en la frente y brazo izquierdo.

Con respecto a la mujer de la tercera edad, las autoridades indicaron que tuvo que ser atendida por hipertensión, fractura de fémur derecho y múltiples heridas abrasivas en ambas manos. En tanto, los socorristas también auxiliaron a la fallecida, identificada como María Y. C., de 21 años y originaria de Hermosillo. A pesar de que se realizaron las maniobras necesarias para salvarle la vida, la joven murió al llegar a un centro médico debido a un traumatismo craneoencefálico severo.

Accidente en Bacúm

En otro accidente registrado la tarde-noche del domingo 16 de noviembre de 2025 sobre la Carretera Federal México 15, a la altura del municipio de Bacúm, en el sur de la entidad, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó que se contabilizaron nueve personas lesionadas, la mayoría de ellas de gravedad. Sobre los diagnósticos, la dependencia estatal indicó que las víctima presentan traumatismos craneoencefálicos severos y moderados, politraumatismos, policontusiones y una fractura.

