Tragedia en Sonora: Menor dispara contra su prima mientras jugaba con pistola de postas

Guaymas, Sonora.- Lo que en apariencia parecía ser un juego inocente acabó en un trágico momento en el municipio de Guaymas, Sonora, cuando un menor de 12 años de edad accionó accidentalmente una pistola de postas e hirió de gravedad a su prima. Debido a la lesión que presentó, la víctima tuvo que ser trasladada a un nosocomio de la ciudad de Hermosillo, en donde actualmente recibe atención médica especializada.

De acuerdo con información recabada por medios locales, los hechos se registraron en un domicilio del sector Femosa, en donde el joven encontró el artefacto y se puso a jugar con su prima, identificada como Alexandra 'N', de 13 años. Sin embargo, de un momento a otro, el menor presionó el gatillo de la pistola con dirección a la adolescente y le provocó una lesión en el tórax causada por una esquirla metálica.

Posteriormente se solicitó apoyo de los cuerpos de auxilio, por lo que paramédicos de Cruz Roja se movilizaron hacia la vivienda y auxiliaron a la afectada. Una vez estabilizada, los socorristas la llevaron a un hospital cercano, en donde se le diagnosticó la mencionada lesión, motivo por el cual se requirió su traslado hacia el Hospital Infantil del Estado de Sonora que se ubica en la capital de la entidad.

La menor afectada fue identificada como Alexandra 'N', de 13 años de edad.

Le dispara a menor con rifle de postas

En otro caso similar, pero registrado en Ciudad Obregón el pasado lunes 11 de noviembre, un hombre identificado como Santiago C. R., de 50 años, le disparó con un rifle de postas a un menor de 9 años afuera de una vivienda ubicada en el fraccionamiento Urbi Villa del Real. Trascendió que el infante se encontraba jugando cuando, por razones aún desconocidas, fue atacado por el individuo y sufrió una lesión en una de sus mejillas.

Los hechos se reportaron alrededor de las 19: 00 horas, sobre la calle Alicante, entre Casa Blanca y Benavente. Tras cometer tal acción, el padre de la víctima solicitó el apoyo de las autoridades locales, aunque el presunto responsable se resguardó en su residencia, a pesar de las advertencias por parte de los elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) que se dieron cita en el lugar de los hechos.

#Seguridad | Le disparan con rifle de postas a un menor de 9 años mientras jugaba en Ciudad Obregón uD83DuDC66uD83CuDFFBuD83DuDD2BuD83DuDEA8https://t.co/NdhZkGlJKM — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 11, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui