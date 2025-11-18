Tras las rejas presunto sicario al norte de Sonora; mató a balazos a un hombre de 48 años

San Luis Río Colorado, Sonora.- Sobre un caso de homicidio ocurrido en la ciudad de San Luis Río Colorado, un juez dictó auto de vinculación a proceso en contra de Jorge Alberto 'N', de 47 años de edad, después de que fue detenido. Al imputado se le atribuye su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de Ismael 'N', de 48 años de edad, durante la madrugada del pasado 21 de septiembre.

De acuerdo con la información de la carpeta de investigación, entre las 01:10 y las 01:19 horas, el hoy imputado presuntamente arribó al cruce de la avenida José López Portillo y la calle Luken Aguilar, en el fraccionamiento Bella Vista. En ese lugar se encontraba la víctima, quien, según las evidencias reunidas, fue atacado de manera inesperada con un arma de fuego, impidiendo cualquier posibilidad de defensa.

Las múltiples lesiones producidas por los proyectiles le causaron la muerte en el mismo sitio. A raíz del suceso, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) inició las diligencias correspondientes. A través del trabajo de campo y gabinete realizado por personal ministerial, se lograron recabar pruebas suficientes para identificar a Jorge Alberto 'N' como el probable autor material del crimen.

Con base en estos elementos, el Ministerio Público obtuvo una orden de aprehensión, la cual fue ejecutada por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC). Tras su captura, el acusado fue presentado ante la autoridad judicial. En la audiencia inicial, el juez consideró que las pruebas expuestas por la Fiscalía estatal eran sólidos y suficientes para establecer una probable participación en los hechos.

Por este motivo determinó vincularlo a proceso e iniciar una investigación. Asimismo, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, lo que significa que permanecerá recluido durante el transcurso del proceso penal para garantizar su comparecencia. La FGJES señaló que continuará con la integración de la carpeta en la etapa de investigación complementaria para buscar una sentencia condenatoria.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora