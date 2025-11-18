Violencia en Hermosillo: Irrumpen en vivienda y asesinan a mujer en la colonia Gómez Morín

Hermosillo, Sonora.- Una intensa movilización de cuerpos de seguridad y de emergencia se registró la noche de este martes 18 de noviembre, al noroeste de la ciudad de Hermosillo, tras el reporte de un ataque armado que dejó como saldo una mujer fallecida. Los hechos ocurrieron poco después de las 20:00 horas en un domicilio ubicado en las calles Campo Verde y Cabo San Pedro, de la colonia Gómez Morín.

De acuerdo con los primeros informes, fueron los vecinos del sector quienes alertaron a las autoridades a través del número de emergencias 911, luego de escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego en la zona. Versiones iniciales indican que presuntos sicarios armados arribaron al lugar, irrumpieron de manera violenta en una vivienda y dispararon directamente contra la víctima, para inmediatamente escapar.

Los responsables viajaban a bordo de un vehículo del cual no se han proporcionado características hasta el momento. Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes al valorar a la mujer confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Su cuerpo quedó sin vida en el interior del domicilio. De manera extraoficial, se menciona que la víctima llevaba el nombre de Paola, aunque esta información no ha sido confirmada.

La escena del crimen fue acordonada y resguardada por elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Policía Municipal de Hermosillo para preservar las evidencias. Posteriormente, peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) iniciaron las diligencias correspondientes, incluyendo el levantamiento de indicios balísticos y el procesamiento del lugar, para esclarecer los sucedido.

Diversas autoridades se hicieron presentes en el lugar de los hechos

El cuerpo de la fallecida fue levantado y trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de ley y los trámites legales para la conformación de su identidad. Hasta el cierre de esta edición, no se ha reportado la detención de alguna persona relacionada con estos hechos.

Fuente: Tribuna del Yaqui