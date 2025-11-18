Violencia, sin control en Ciudad Obregón: Balacera en FUNERARIA causa pánico y deja 2 víctimas

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche de este lunes, elementos de distintos niveles del Gobierno de Sonora, así como personal del Ejército mexicano, desplegaron un impresionante operativo en Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme, luego de que se reportara una agresión armada frente a una funeraria, donde se estaba velando a un joven. Este hecho violento dejó dos víctimas heridas, cuyas identidades se desconocen.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron ayer, lunes 17 de noviembre de 2025, alrededor de las 23:00 horas, tiempo local, en una funeraria que se ubica en la calle 5 de Febrero y bulevar Ramírez, donde un grupo de jóvenes se encontraba reunido junto a sus motocicletas velando a otra víctima de presunto homicidio.

Esta balacera dejó dos víctimas heridas. Foto: Facebook

Testimonios señalan que, en medio de la reunión, uno de los presentes habría sacado un arma de fuego y, sin mediar palabra, comenzó a disparar directamente contra dos asistentes, para luego huir del sitio a bordo de su motocicleta. Lanzó al menos seis balazos. De inmediato se activó el Código Rojo, a lo que se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y elementos del Ejército mexicano.

También llegaron a la escena paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron los primeros auxilios a los lesionados. Debido a la severidad de las lesiones que presentaban, estos fueron trasladados de emergencia a un nosocomio para recibir atención médica especializada. A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce la gravedad de sus heridas.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) aseguraron el área e iniciaron el levantamiento de indicios balísticos para integrar la carpeta de investigación. De manera preliminar, trascendió que en la funeraria se velaba a un joven identificado como Kevin, asesinado horas antes en la colonia Sonora.

Reportan al menos tres balaceras nocturnas en Ciudad Obregón

La agresión se registró en una noche particularmente violenta en Cajeme, donde casi a la medianoche ocurrieron al menos tres ataques armados en distintos puntos de la ciudad. Aunque no se ha confirmado si existe relación entre ellos, corporaciones estatales reforzaron los patrullajes ante el incremento de incidentes.

Fuente: Tribuna del Yaqui