VIOLENCIA, sin descanso en Ciudad Obregón: TIROTEOS nocturnos dejan al menos 3 víctimas

Ciudad Obregón, Sonora.- Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme, sigue siendo uno de los puntos más peligrosos no solo del estado de Sonora, sino de todo México. Solo la noche de este lunes 17 y madrugada del martes 18 de noviembre se reportaron al menos tres ataques armados que dejaron un saldo de tres víctimas heridas, las cuales requirieron atención hospitalaria urgente. Aquí te compartimos los detalles.

Primera balacera: En funeraria de Ciudad Obregón

Tal como te informamos en TRIBUNA, la primera balacera ocurrió la noche del lunes 17 de noviembre, alrededor de las 23:00 horas, tempo local, a las afueras de la Funeraria Hernández, ubicada en la calle 5 de Febrero y bulevar Ramírez. Testigos señalaron que un sujeto armado abrió fuego contra personas que se encontraban reunidas en el sitio, velando a un joven asesinado horas antes.

Por estos hechos violentos en Obregón aún no se reportan detenidos. Foto: Facebook

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron rápidamente y trasladaron a dos víctimas a un nosocomio, debido a que presentaron lesiones producidas por proyectil de arma de fuego. Su estado de salud se desconoce hasta ahora.

Segundo ataque armado

Minutos después, residentes de la colonia Rincón del Valle alertaron a las autoridades por detonaciones de arma larga en la calle Luna. Aunque se trató de una balacera de considerable intensidad, aquí no se reportaron personas lesionadas. Elementos de la Policía Municipal de Cajeme y de la Secretaría de Marina (Semar) reforzaron el área para descartar riesgos y resguardar la seguridad de los vecinos, quienes se mantuvieron en sus viviendas ante la tensión generada por el ataque.

Tercera balacera: Una víctima más

El tercer incidente ocurrió poco después, ya siendo martes, en el fraccionamiento Nueva Palmira, sobre la calle Águila, entre Coahuila y Tabasco. En este punto, un hombre fue alcanzado por proyectiles de arma de fuego y resultó herido. De nueva cuenta, los paramédicos brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron a un hospital, donde permanece bajo observación médica.

Corporaciones de los tres niveles de gobierno realizaron patrullajes en la zona y aseguraron los tres lugares donde ocurrieron las agresiones para el levantamiento de indicios balísticos. Hasta el momento, no se ha informado si los ataques están relacionados entre sí; sin embargo, las autoridades mantienen las investigaciones abiertas para esclarecer lo ocurrido.

