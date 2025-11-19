Agresión armada en una vivienda al sur de Culiacán deja una mujer muerta y un hombre herido

Culiacán, Sinaloa.- Una mujer muerta y un hombre herido fue el saldo de un ataque armado registrado en un domicilio de la colonia Adolfo López Mateos, ubicada al sur de Culiacán, Sinaloa, durante la noche del martes 18 de noviembre de 2025. El violento hecho se perpetró alrededor de las 22:00 hora, cuando sujetos armados irrumpieron en la vivienda y abrieron fuego contra ambos inquilinos, lo que generó una intensa movilización policíaca en el sector.

De acuerdo con información de diferentes medios locales, los hechos ocurrieron en una casa situada sobre la calle Francisco Mujica, entre las avenidas Mario Ramos Rojo y Mariano Carlón, en donde quedó una fémina sin vida y un masculino lesionado, apodado como 'El Flaco', quien tuvo que ser trasladado a un hospital de la localidad para recibir atención médica. En tanto a la víctima mortal, preliminarmente se dijo que respondía al nombre de Lucero 'N'.

A través de las líneas de emergencias del 911, vecinos del sector reportaron detonaciones de arma de fuego y solicitaron apoyo a las autoridades locales. Es por ello que elementos del Ejército Mexicano se movilizaron hacia el lugar y confirmaron el atentado, por lo que notificaron a paramédicos de Cruz Roja que también acudieron al llamado. En el sitio, los socorristas constataron que la fémina, de aproximadamente 50 años de edad, ya no contaba con signos vitales.

Posteriormente, el personal médico logró estabilizar al individuo y lo llevó a bordo de una ambulancia a un nosocomio de la capital sinaloense, aunque de momento se desconoce su estado de salud. El área quedó acordonada para que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa pudiera realizar los trabajos de campo, así como las primeras indagatorias del caso para integrar la respectiva carpeta de investigación sobre este ataque armado.

Culminadas las diligencias, el cadáver de la mujer fue retirado y trasladado hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la necropsia de ley y será resguardado por el Ministerio Público competente. Durante su informe oficial presentado este miércoles 19 de noviembre, la Fiscalía General del Estado confirmó que el homicidio de Lucero 'N' será investigado como feminicidio.

Fuente: Tribuna del Yaqui