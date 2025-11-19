Agresión en Irapuato: Reportero baleado al salir de la escena de un homicidio; responsable arrestado

Irapuato, Guanajuato. - La mañana de este miércoles 19 de noviembre de 2025, un reportero independiente de Irapuato fue atacado a balazos mientras regresaba a su vivienda tras cubrir una fuente policiaca en la colonia Municipio Libre. De acuerdo con información de Milenio, los hechos ocurrieron en la zona conocida como Granja Saldaña, donde un sujeto que lo había seguido le disparó mientras el periodista conducía una motocicleta.

Cabe destacar que, momentos antes, el comunicador había dado cobertura al caso de un hombre asesinado transmitiendo en vivo todos los pormenores del incidente. Sin embargo, según testigos, a pesar de que el joven respetó cada una de las indicaciones de las autoridades presentes en la escena del crimen, aseguran que alguien lo había estado observando desde hace algún tiempo.

Según el medio antes citado, es probable que el agresor tenga relación familiar con la víctima, aunque este dato aún no ha sido confirmado por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Se espera que en las próximas horas emitan un pronunciamiento a través de sus redes sociales. Por lo pronto, nuestro medio de comunicación permanecerá atento a cualquier actualización sobre el caso.

El hombre fue detenido

Además, es necesario destacar que el atacante descargó múltiples cartuchos contra el reportero, al grado que el comunicador guanajuatense no solo resultó herido por rozón en un pie, sino que su unidad quedó con múltiples daños materiales. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce si el afectado requirió atención médica, y su identidad permanece reservada.

#Seguridad | Robo en Guasave: Trabajador agrícola pierde casi 200 mil pesos a punta de pistola uD83DuDEA8https://t.co/w9dc84mvZc — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 19, 2025

En cuanto escucharon las detonaciones, los elementos de la Guardia Nacional se pusieron en alerta y, al percatarse de lo sucedido, comenzaron con la búsqueda del responsable, quien, un tiempo después, fue detenido. Al detenido se le aseguró un arma de fuego, la cual quedó a disposición del Ministerio Público junto con él. Cabe señalar que la situación legal del agresor aún no ha sido definida.

Fuente: Tribuna del Yaqui

