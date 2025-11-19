Asesinan a Brayan Iván frente a tienda de abarrotes en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato

Navolato, Sinaloa.- Un hombre fue ejecutado a balazos enfrente de una tienda de abarrotes ubicada en las inmediaciones de las colonias Las Cañitas y Tierra y Libertad, en la sindicatura de Villa Juárez, perteneciente al municipio de Navolato, Sinaloa, en hechos registrados durante la tarde de este miércoles 19 de noviembre de 2025. El cuerpo de la víctima quedó tirado sobre un calle sin pavimentar, mientras que sus agresores huyeron con destino aún desconocido.

Según información recabada por el portal de noticias Los Noticieristas, el fallecido, identificado como Brayan Iván 'N', de 28 años de edad y con domicilio en la misma sindicatura, se encontraba sobre calle Sexta, entre Plan de Ayala y Otilio Montaño, hasta donde arribaron gatilleros desconocidos que abrieron fuego en su contra y posteriormente emprendieron la huida. El homicidio se reportó alrededor de las 16:30 horas a través de las líneas de emergencias del 911.

Fue en la esquina de las calles Sexta y Plan de Ayala frente a un abarrote con el nombre de la misma colonia, donde policías estatales y agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) encontraron el cuerpo de un masculino sin vida a causa de disparos de arma de fuego", detalló el medio anteriormente citado.

Paramédicos de Cruz Roja acudieron al sitio y encontraron al joven tirado boca arriba. Los socorristas valoraron a la víctima y confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que se acordonó el perímetro y se notificó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa. Personal de la Dirección General de Investigación Pericial se encargó de los trabajos de campo para recabar los indicios que quedaron en el lugar del ataque.

Una vez concluidas las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación, el cuerpo fue retirado y se realizó su traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la necropsia de ley y quedará bajo resguardo del Ministerio Público. Por el momento se desconocen los datos sobre él o los responsables de esta agresión armada que privó de la vida a una persona del sexo masculino.

uD83DuDEA8uD83DuDE94Asesinan a balazos a un joven en Villa Juárez, fue identificado en el sitio como Brayan Iván, de 29 años, en hecho se suscitó en la colonia Cañitas, del municipio de Navolato. #Adiscusión pic.twitter.com/grwnU0Z4AP — Adiscusión Diario (@adiscusion) November 20, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui