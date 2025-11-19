Ataque a balazos deja un fallecido y un lesionado en un expendio de cerveza al sur de Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- La noche del martes 18 de noviembre de 2025 se registró un ataque a balazos en un expendio de cerveza situado en la colonia Segunda Ampliación de Urías, al sur de Mazatlán, Sinaloa, el cual dejó como saldo a una persona muerta y otra lesionada. Los primeros reportes indican que sujetos armados irrumpieron en dicho establecimiento y dispararon en corto contra dos hombres, para posteriormente huir con rumbo desconocido.

Según información proporcionada por el portal de noticias Los Noticieristas, los hechos ocurrieron en un negocio que se ubica sobre la avenida Múnich, hasta donde arribaron los agresores a bordo de una motocicleta, aunque este dato no ha sido confirmado oficialmente. Las víctimas quedaron gravemente heridas en el lugar, por lo que se solicitó la intervención de las autoridades y elementos del Ejército Mexicano se movilizaron como primeros respondientes.

Los uniformados confirmaron el atentado y notificaron a los cuerpos de auxilio. Paramédicos de Cruz Roja y Bomberos Veteranos de Mazatlán arribaron al lugar minutos después para brindar los primeros auxilios a los dos heridos de bala. Posteriormente, los socorristas trasladaron a ambos en estado crítico a un hospital cercano, en donde horas más tarde se reportó que uno de los heridos, identificado como Noé 'N', perdió la vida mientras recibía atención médica.

Durante la noche del martes en #Mazatlán también se registró un ataque armado en otro depósito de cerveza, ahora en Ampliación Valle de Urías, que dejó dos personas heridas

uD83DuDC49uD83CuDFFC https://t.co/iNPJZZyUWv pic.twitter.com/tF1fRLfHQO — Noroeste (@noroestemx) November 19, 2025

Al lugar acudieron elementos de la Policía de Investigación, quienes, junto con personal del Ejército, mantuvieron acordonada la zona mientras se realizaban las diligencias correspondientes. Las autoridades trabajaban en la recuperación de casquillos y en la búsqueda de cámaras de seguridad cercanas que pudieran ayudar a esclarecer el ataque", explicó el medio anteriormente citado.

Una vez que se reportó el deceso del masculino, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa acudió al nosocomio para realizar las diligencias correspondientes del caso y dar fe de los hechos. Finalmente, el cuerpo fue retirado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la autopsia de ley y quedará bajo resguardo de la autoridad competente hasta que sea reclamado por sus familiares.

OTRO AT4QU3 CONTRA EXPENDIO DE CERVEZA; DOS HOMBRES HERIDOS#Mazatlán, #Sinaloa.- Durante la noche de este martes se registró otro hecho de v10lenc1a contra un expendio de cerveza, ubicado sobre la avenida Múnich, a la altura de la colonia Valles de Urías. pic.twitter.com/dgwfQzjIHF — El Editor MZT Informativo (@EditorMzt) November 19, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui