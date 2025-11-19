Balacera en Providencia: Atacan a 'El Zorrillo' a minutos de salir del Cereso de Ciudad Obregón

Cajeme, Sonora.- La mañana de este miércoles 19 de noviembre de 2025 se activó el Código Rojo en el municipio de Cajeme, Sonora, por una agresión armada registrada en la comisaría de Providencia, en donde un hombre resultó gravemente herido. A pesar de que en una primera instancia se dijo que se trataba de un asalto con violencia, un nuevo reporte señala que en realidad fue un ataque directo perpetrado en una gasolinera del sector.

De acuerdo con información preliminar, los hechos ocurrieron alrededor de las 10:20 horas, cuando el afectado se encontraba en dicho negocio ubicado sobre la calle Base. Fue en ese momento que un sujeto armado, aún sin identificar y que se movilizaba a bordo de una motocicleta, se acercó a la camioneta GMC Terrain en la que viajaba la víctima y posteriormente abrió fuego en su contra. Los impactos de bala traspasaron el vidrio de la unidad y lesionaron de gravedad al tripulante.

Trascendió extraoficialmente que el individuo herido es un masculino de aproximadamente 50 años de edad, identificado como Miguel Ángel 'N', mejor conocido como 'El Zorrillo'. Se presume que fue atacado con disparos de arma larga, aparentemente un fusil AK-47 ('cuerno de chivo'); sin embargo, el individuo también iba armado y consiguió repeler la agresión. Tras lograr su cometido, el agresor huyó a pie y se perdió entre el monte.

Se registra ataque armado en una gasolinera de la comisaría de Providencia.

A pesar de las severas lesiones que sufrió, la víctima logró trasladarse por sus propios medios al área de urgencias del una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en donde recibe atención médica especializada. El violento suceso provocó una intensa movilización por parte de las diferentes corporaciones policíacas, quienes acudieron al sitio y acordonaron el área con cinta amarilla para realizar el peritaje correspondiente.

Elementos de la Policía Municipal y Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), así como de la Guardia Nacional (GN), resguardaron el perímetro mientras que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) cumplió con las diligencias para integrar la carpeta de investigación. Versiones indican que Miguel Ángel 'N' había salido del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Ciudad Obregón minutos antes del atentado.

La motocicleta en la que se desplazaba el agresor quedó abandonada en el lugar del ataque.

Fuente: Tribuna del Yaqui