Cae presunto autor intelectual del HOMICIDIO de Carlos Manzo; Harfuch confirma avance clave

Morelia, Michoacán.- La mañana de este miércoles 19 de noviembre de 2025, el secretario de Seguridad Pública Ciudadana (SSCP), Omar García Harfuch, confirmó la detención de Jorge Armando 'N', señalado por las autoridades como uno de los autores intelectuales y líder de la célula criminal que habría orquestado el ataque en el que fue asesinado el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Aquí te compartimos los detalles.

Cae el 'cerebro' detrás del homicidio de Carlos Manzo

El titular de Seguridad Federal, durante una conferencia de prensa realizada este miércoles, confirmó la captura de Jorge Armando 'N', alias El Licenciado, identificado como uno de los principales articuladores del atentado contra Carlos Manzo, alcalde de Uruapan asesinado durante un evento público el 1 de noviembre.

Confirman captura de Jorge Armando 'N'. Foto: Twitter

La revelación, según se dijo, marca uno de los golpes más relevantes al crimen organizado dentro del recién implementado Plan Michoacán, estrategia federal que busca frenar la escalada de violencia en la entidad. En este sentido, el funcionario detalló que la captura fue posible gracias a trabajos conjuntos del Gabinete de Seguridad. En el operativo clave se aseguraron:

Un arma corta

Cargador

Dos teléfonos celulares

Sustancias ilícitas

Un vehículo Nissan Sentra

Una identificación y objetos relacionados con su estructura delictiva

La detención también llevó a ampliar la investigación sobre otros presuntos implicados, como Ramiro 'N', quien habría actuado como operador en campo.

¿Quién es Jorge Armando 'N' y por qué su captura es clave?

Ante medios de comunicación, García Harfuch explicó que 'El Licenciado' es considerado uno de los autores intelectuales del homicidio. De acuerdo con las primeras indagatorias, este habría coordinado a distancia la operación armada que terminó con la vida del presidente municipal.

Su presunta participación se habría dado a través de un grupo de mensajería donde emitía instrucciones y supervisaba movimientos en tiempo real. En estas comunicaciones, el alcalde fue identificado bajo el alias de "el cliente".

uD83DuDD34#ÚLTIMAHORA Detienen a Jorge Armando “N”, identificado como uno de los autores intelectuales y uno de los líderes de la célula delictiva que planeó el homicidio de Carlos Manzo, informa Omar García Harfuch (@OHarfuch) pic.twitter.com/wBPStzJc5j — Azucena Uresti (@azucenau) November 19, 2025

De acuerdo con la información federal, Ramiro 'N' habría enviado videos, ubicaciones y monitoreos al grupo de mensajería, permitiendo que los líderes de la célula siguieran paso a paso los movimientos del alcalde. Entre los materiales compartidos se encuentran:

Un video de la jardinera donde ocurrió el ataque

Notificaciones del momento exacto en el que Manzo llegó al Festival de Velas

Mensajes informando que el edil transmitía en vivo

Actualizaciones posteriores al atentado, incluyendo imágenes del caos en la plaza

Las autoridades continuarán con las investigaciones y compartirán los detalles en más ruedas de prensa, aseguró García Harfuch.

Fuente: Tribuna del Yaqui