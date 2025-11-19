Código Rojo en CDMX: Hallan coche destruido y sin llantas en CU; desconocen paradero del conductor

Ciudad de México.- La madrugada de este miércoles 19 de noviembre de 2025, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de la ciudad de México (CDMX), así como personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un impresionante operativo en Insurgentes Sur, en la zona de Ciudad Universitaria (CU), luego de que se reportara un vehículo abandonado en condiciones inusuales sobre el carril del Metrobús.

La unidad, completamente destrozada y sin llantas, generó incertidumbre entre automovilistas y personal de transporte que circulaba por la vialidad, lo que obligó a activar protocolos de emergencia para evitar riesgos adicionales y restablecer el tránsito.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron poco antes de las 06:00 horas, tiempo local, a la altura de Rectoría, donde los operadores del Metrobús detectaron que un automóvil obstruía por completo el paso hacia la zona de Periférico. La unidad presentaba daños severos en ambos extremos, con las bolsas de aire activadas, ejes colapsados y restos del impacto dispersos sobre el asfalto.

La presencia del coche, sin rastro de conductor u ocupantes, encendió las alertas entre el personal de transporte. Ante esta situación, cuerpos de emergencia se movilizaron hasta el punto para evaluar los riesgos y acordonar el área. Bomberos de la estación más cercana iniciaron trabajos para liberar el carril y verificar si en el interior había alguna persona lesionada; sin embargo, el vehículo se encontraba completamente vacío.

Mientras avanzaban las maniobras, el tránsito en Insurgentes Sur comenzó a complicarse, especialmente para quienes se dirigían hacia el sur de la ciudad.

A la fecha de publicación de esta nota, las autoridades no han informado sobre el paradero del responsable ni las causas que llevaron al coche a quedar en esas condiciones. Tampoco se ha confirmado si el choque ocurrió en ese punto o si la unidad fue llevada hasta ahí posteriormente. Se espera que en las próximas horas se amplíen detalles conforme avancen las investigaciones.

