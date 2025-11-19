Corte Federal de Estados Unidos otorga sentencia a Gerardo Ortiz tras ser vinculado al CJNG

California, Estados Unidos.- Maame Ewusi-Mensah Frimpong, jueza de la Corte Federal de California, dictó tres años libertad supervisada para el cantante Gerardo Ortiz, con lo que evitó pisar la cárcel tras ser señalado por el delito de conspiración, luego de participar en presuntos negocios ilícitos y presentaciones musicales relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), supuestamente bajo la insistencia del productor Ángel del Villar.

En febrero de 2024, el artista se declaró culpable del delito de conspiración luego de hacer negocios con figuras del crimen organizado y narcotráfico. Asimismo, el intérprete de Fuiste Mía colaboró con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) en el caso de Ángel del Villar, quien fue hallado culpable por 11 cargos, incluida una violación a la Ley Kingpin, la cual prohíbe a ciudadanos estadounidses hacer negocios de cualquier tipo con narcotraficantes.

Mark Werksman, abogado del cantante estadounidense, declaró que su cliente ofreció una serie de conciertos en 2018 con la empresa mexicana Gallística Diamante, propiedad de Jesús Pérez Alvear, identificado como supuesto blanqueador del cártel dirigido por Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho'. Sin embargo, el originario de Pasadena, California, aceptó por presiones de Ángel del Villar, quien era su manager en ese momento.

Debido a su colaboración, tiene un momento difícil agendando conciertos en México… Por su cooperación en contra de su ex manager y productor, José Ángel del Villar… El señor Ortiz se puso en gran riesgo y en peligro de daño personal al testificar en contra de su ex manager. Se trataba de un individuo con intereses alineados con el Cártel Jalisco Nueva Generación", expresó la defensa legal de Ortiz durante la audiencia.

Estos shows que realizó Ortiz provocaron que, al igual que su exrepresentante, fuera acusado de sostener relaciones financieras con una empresa relacionada con una red de tráfico de drogas. Estas serie de acusaciones también alcanzaron a Jesús Pérez Alvear, que se desempeñaba como jefe financiero de Del Records, la disquera de la que José Ángel del Villa era CEO, además de la firma Del Entertainment.

La condena incluye:

Tres años de libertad supervisada ( probation ), con reportes periódicos a un oficial de probation, pruebas antidrogas aleatorias, prohibición de cometer nuevos delitos y posible servicio comunitario.

), con reportes periódicos a un oficial de probation, pruebas antidrogas aleatorias, prohibición de cometer nuevos delitos y posible servicio comunitario. Multa no especificada públicamente (además de la fianza de 10 mil dólares ya pagada).

Restricciones adicionales, como prohibición de portar armas y limitaciones en viajes internacionales. Ortiz permanece en libertad inmediata y puede continuar su carrera musical sin interrupciones.

Fuente: Tribuna del Yaqui