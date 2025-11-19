Desaparecen tres menores al norte de Sonora; madre se levantó y no los encontró en el cuarto

Nogales, Sonora.- En hechos registrados durante las primeras horas de este miércoles 19 de noviembre de 2025, tres menores de 2, 8 y 11 años de edad fueron reportados como desaparecidos en la colonia Solidaridad, ubicada en el municipio de Nogales. Se alertó a la Policía Municipal a través del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Coordinación (C5), por lo que elementos de la corporación se movilizaron a dicho sector.

De acuerdo con un informe oficial de Seguridad Pública Municipal, el reporte se recibió a las 01:37 horas, por lo que agentes municipales arribaron a la calle Cuarta, en donde se entrevistaron con una mujer identificada como Yuleni G., de 34 años, de quien se dijo es la madre de las víctimas. La fémina relató que alrededor de las 20:00 horas acostó a sus hijos para dormir y posteriormente se retiró a descansar a su habitación.

Sin embargo, aproximadamente a las 00:00 horas, se despertó y se dirigió al baño, momento en el que se percató de que los tres infantes ya no estaban en su cuarto, por lo que procedió a buscarlos en el resto de la vivienda y en los alrededores de la misma, pero no tuvo éxito. Fue ahí cuando solicitó el apoyo por parte de los oficiales, quienes turnaron el caso al Centro de Atención Temprana, instancia que se encargará de la investigación para localizar a los niños.

Desaparecen tres menores en la colonia Solidaridad de Nogales, Sonora.

Propinan brutal golpiza a mujer

En otro caso similar, la Policía Municipal de Nogales atendió el reporte de una mujer que resultó lesionada derivado de una agresión física recibida cuando llegaba a su domicilio en la colonia Lomas de Anza. En su declaración, la afectada contó que cuando arribó a su residencia se encontró con un grupo de personas, que se encontraba en medio de una fiesta e ingiriendo alcohol en una vivienda aledaña a la suya.

La víctima, identificada como Cristina 'N', mencionó que una de las mujeres que estaba en el lugar la comenzó a insultar y posteriormente todos los demás se le acercaron para golpearla en múltiples ocasiones. La mujer se trasladó al Hospital IMSS Bienestar, en donde fue valorada y diagnosticada por el personal médico con policontusiones. Se indicó que las lesiones no ponen en riesgo la vida de la persona en cuestión.

#Seguridad | Estaban de fiesta y alcoholizados: Grupo de personas agrede a golpes a mujer en Nogales uD83CuDF7BuD83DuDEA8https://t.co/nbUS5LvyXC — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 19, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui