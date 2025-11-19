Detienen a padre que mató a machetazos a su hijo durante su fiesta de cumpleaños en Hidalgo

Huejutla de Reyes, Hidalgo.- En un caso que conmocionó al municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo, un hombre identificado como Lucio B. H. fue detenido como presunto responsable de asesinar a su hijo durante su fiesta de cumpleaños. Elementos de la División de Investigación ejecutaron la orden de aprehensión en contra del individuo cuando éste viajaba a bordo de un taxi, entre la localidad de Aquixcuatitla y el libramiento Tres Huastecas.

De acuerdo con la investigación de las autoridades hidalguenses, los hechos se registraron la noche del pasado 9 de noviembre del presente año y ocurrieron en un domicilio particular ubicado en la comunidad de San José, perteneciente al mencionado municipio, en medio del festejo de cumpleaños de la víctima de 24 años de edad. En presunto estado de ebriedad, el sujeto atacó a su propio hijo con un machete derivado de una discusión familiar.

El hoy occiso, identificado como Eduardo B. H., perdió la vida a causa de las graves heridas que sufrió a la altura del cuello. Según fuentes extraoficiales, el joven intentó intervenir en un altercado que su padre sostenía con otros integrantes de su familia, acción que molestó a Lucio 'N' y derivó en la fatal agresión. El fallecido recibió al menos dos cortes con el machete en la zona mencionada y esto resultó en una muerte inmediata.

Señalan a Lucio B. H. de asesinar con un machete a su hijo en Hidalgo.

Vecinos del sector alertaron a las autoridades sobre el caso, por lo que agentes de Seguridad Pública Municipal y Estatal acudieron a la vivienda para acordonar el perímetro. Por su parte, los cuerpos de emergencia confirmaron el deceso de Eduardo B. H., mientras que personal policial, adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), se encargó de las diligencias y las averiguaciones para integrar la carpeta de investigación.

El supuesto responsable permaneció prófugo de la justicia; sin embargo, fue detectado al regresar a su pueblo natal, en donde permaneció resguardado en el domicilio de una hermana. Finalmente fue localizado, detenido y trasladado al Centro de Reinserción Social (Cereso) de La Lima, Jaltocán, desde donde continuará enfrentando su proceso judicial. Las autoridades se mantienen investigando el caso para esclarecer los hechos.

Buenos días ??? Te presentamos nuestra portada del SUR DE SONORA uD83DuDCF0



Más noticias en nuestro sitio web:https://t.co/ywXOiCa6gQ pic.twitter.com/MRvXY2LAau — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 19, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui