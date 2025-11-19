Fraude inmobiliario en Hermosillo: Vinculan a proceso a hombre por simular venta de inmueble

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que obtuvo la vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva justificada contra Carlos 'N', de 30 años de edad, por su presunta participación en el delito de fraude genérico, en agravio de un hombre de 42 años en Hermosillo. El dictamen fue realizado por un juez durante una audiencia inicial, en la que también se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con los resultados de la investigación correspondiente, el imputado montó un esquema para adquirir propiedades, incluyendo la venta de derechos litigiosos de bienes adjudicados por instituciones bancarias, todo esto a través de un negocio de venta de inmuebles con el que hizo creer a la víctima que su actividad estaba apegada a la ley. El pasado 15 de agosto de 2024, el sujeto y sus cómplices citaron al afectado en un domicilio de la colonia Centro.

En dicho lugar, en donde se encuentra una Notaría Pública, el sospechoso y sus allegados intentaron persuadir al perjudicado, identificado como Javier Alfonso 'N', para presuntamente firmar los papeles de un inmueble situado en un residencial en Hermosillo, cuyo costo total era de 3 millones 200 mil pesos. Con el proceso, Carlos 'N' le señaló al individuo que podría adquirir la propiedad con dicha cantidad de dinero.

Mediante engaños, le hicieron creer que con esa cantidad adquirirá la propiedad; sin embargo, los documentos que el ofendido firmó sólo correspondían a un contrato de prestación de servicios inmobiliarios y corretaje, y no a la compraventa del inmueble, el cual nunca estuvo a disposición real de los imputados para su venta", detalló la dependencia estatal en el comunicado que divulgó en redes sociales.

Una vez que se realizó la respectiva denuncia del caso, las autoridades sonorenses se encargaron de las diligencias correspondientes para capturar al sujeto y poner a disposición de la justicia. Con estas acciones, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora reiteró "su compromiso de combatir el fraude y sancionar a quienes, a través de engaños y simulación, afecten el patrimonio de los sonorenses".

