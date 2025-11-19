Hallan cuerpo flotando en Canal Nacional; operativo moviliza a autoridades en CDMX

Ciudad de México.- La mañana de este miércoles 19 de noviembre de 2025, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), así como personal de Servicios Periciales, desplegaron un operativo en las inmediaciones de Canal Nacional, después de que se alertara sobre la presencia de un cuerpo flotando en uno de los tramos que colindan con un parque lineal de la alcaldía Coyoacán, al sur de la capital mexicana.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades capitalinas, los hechos ocurrieron este miércoles 19 de noviembre, poco antes de las 09:00 horas, tiempo local, cuando corredores y ciclistas que transitaban por el área detectaron un objeto flotando en el canal. Tras acercarse, confirmaron que se trataba del cuerpo de un hombre, por lo que de inmediato realizaron el aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911.

A la brevedad se activó el Código Rojo, a lo que se movilizaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes acordonaron el área para comenzar con las labores de rescate. Igualmente, se hicieron presentes paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y personal del heroico cuerpo de Bomberos de la CDMX, quienes recuperaron el cuerpo.

Las labores para extraer el cadáver se extendieron durante varios minutos debido al nivel del agua y a la ubicación del cuerpo dentro del canal. Una vez recuperado, fue entregado a personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), que lo trasladó al área forense para comenzar con el proceso de identificación y determinar, mediante dictámenes periciales, la causa de muerte y el tiempo que llevaba en el agua.

Los socorristas señalaron que el cuerpo estaba en un avanzado estado de descomposición y que presentaba un golpe visible en la cabeza, por lo que se indagará si habría sido víctima de homicidio. Si bien a la fecha de publicación de esta nota el ahora fallecido permanece en calidad de desconocido, se señaló que tendría entre 35 y 40 años de edad. Las pesquisas por este crimen continúan.

