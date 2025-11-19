Investigan a Ismael Burgueño, alcalde de Tijuana, por lavado de dinero y delincuencia organizada

Tijuana, Baja California.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que dio inicio a una investigación en contra de Ismael Burgueño Ruiz, actual alcalde de Tijuana, Baja California, por los presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, comúnmente conocido como lavado de dinero. El funcionario fue citado a comparecer este martes ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) en la Ciudad de México.

Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado públicamente si el alcalde acudió a la cita en las instalaciones federales. El núcleo de la investigación, según se desprende de la información difundida, se centra en los presuntos nexos de Burgueño Ruiz con dos individuos identificados en reportes de seguridad. El primero es Fernando Rafael Salgado Chávez, quien fue designado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como un presunto operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El segundo, Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, es señalado como un supuesto enlace operativo entre el CJNG y la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa. La acusación formal, de acuerdo con reportes periodísticos atribuidos al comunicador Francisco Zea, sostiene que la administración municipal habría asignado de manera directa contratos por montos importantes a empresas presuntamente relacionadas con estas personas.

Esta línea de investigación busca determinar si se utilizó la estructura del XXV Ayuntamiento de Tijuana para favorecer a una red empresarial vinculada a actividades ilícitas. Asimismo, las indagatorias exploran el presunto uso del erario municipal para fines de promoción personal del alcalde. Según las mismas fuentes, estas acciones estarían ligadas a Salgado Chávez, quien habría participado en la organización de diversos eventos públicos en la ciudad, financiados con fondos municipales.

#México | La @FGRMexico acaba de dinamitarle el proyecto a Morena en #BajaCalifornia

El alcalde de #Tijuana Ismael Burgueño, habría sido citado por lavado de dinero y delincuencia organizada —por contratos directos a operadores financieros del CJNG y a la bisagra entre ese cártel… pic.twitter.com/oHDTn98MZE — Gildo Garza (@GildoGarzaMx) November 19, 2025

La figura de Fernando Salgado Chávez ha cobrado notoriedad en la región durante los último años. Reportes de medios locales indican que el empresario, originario de Ensenada, ha consolidado su influencia en el ámbito de los negocios y la política, y se le atribuye un papel relevante en la adjudicación de obras públicas en municipios estratégicos como Tijuana, Rosarito y Ensenada.

La investigación de la FGR se encuentra en curso y se espera que en las próximas semanas tanto el alcalde como otras personas implicadas sean requeridas para rendir su declaración. Hasta la fecha, el morenista Ismael Burgueño Ruiz no ha emitido ninguna declaración pública en respuesta a estas acusaciones.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGR