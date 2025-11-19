'Levantón' en Culiacán: Se llevan con violencia a taxista en calles de la sindicatura de Aguaruto

Culiacán, Sinaloa.- La tarde de este miércoles 19 de noviembre de 2025 se reportó la privación ilegal de la libertad de una persona del sexo masculino, de oficio taxista, mientras conducía por calles de la sindicatura de Aguaruto, perteneciente al municipio de Culiacán, Sinaloa. Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima; sin embargo, testigos señalan que sujetos armados lo obligaron a descender de su unidad y posteriormente se lo llevaron a la fuerza con rumbo aún desconocido.

Según información proporcionada por el portal de noticias Los Noticieristas, los hechos se registraron alrededor de las 14:30 horas, cuando el taxista se movilizaba sobre la calle Sinaloa, entre Clavel y Tórtola, situación que fue alertada a través de las líneas de emergencias del 9-1-1. El violento 'levantón' generó la movilización de las diferentes corporaciones policíacas, quienes se trasladaron a la ubicación y se percataron de la presencia de un vehículo Nissan Versa abandonado.

De acuerdo a versiones señaladas por testigos en el lugar de los hechos, el taxista fue bajado de su vehículo a golpes por parte de sujetos armados desconocidos quienes los subieron a la fuerza a otro vehículo de características no especificadas, con rumbo desconocido", explicó el medio anteriormente citado sobre el desarrollo de los hechos.

#Culiacán uD83DuDEA8uD83DuDE94| Privan de la libertad a un taxista en la sindicatura de Aguaruto.



El vehículo Nissan Versa con logotipos de "Taxi 2000" quedó abandonado por la calle Sinaloa entre Clavel y Tórtola. pic.twitter.com/GXPRFy0s66 — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) November 19, 2025

Trascendió que la unidad es de color blanco, tiene logotipos con la leyenda 'taxi 2000' y cuenta con las tradicionales tintas en sus costados. Elementos de la Policía Municipal de Culiacán se presentaron en el sitio y acordonaron el perímetro, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa se encargó de los trabajos de campo, así como de las averiguaciones previas del caso para integrar la respectiva carpeta de investigación.

Finalmente, el automóvil fue remolcado a la pensión de Bienes Asegurados de la Fiscalía General del Estado, lugar en el quedará bajo resguardo mientras se desarrolla la investigación complementaria para dar con el paradero del afectado. Por el momento son todos los datos que se tienen al respecto, pero se espera que en las próximas horas se comparta un informe oficial para conocer los avances en la investigación de esta privación ilegal de la libertad.

uD83DuDEA8Sujetos armados “levantan” a taxistauD83DuDE95 en la sindicatura de Aguaruto en CuliacánuD83DuDCCD



??Hasta el momento se desconoce la identidaduD83EuDEAA de este taxista, a quien bajaron a golpes de la unidad motriz#sinaloa #noticias #culiacán #inseguridad pic.twitter.com/aENiK1zXzo — Línea Directa Portal (@linea_directa) November 19, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui