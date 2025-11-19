Macabro hallazgo en Baja California: Hombre maniatado y muerto en camino del Corredor 2000

Rosarito, Baja California. - Este pasado martes 18 de noviembre de 2025, se localizó el cadáver de un sujeto en un camino de terracería por la zona del Corredor 2000 y del Rancho El Toro, ubicado en Rosarito, Baja California. De acuerdo con información extraoficial, los hechos ocurrieron la mañana de ayer, cuando las autoridades recibieron una denuncia sobre una persona tirada en la vía pública.

Una vez que arribaron al sitio, los elementos policiacos observaron que el individuo del sexo masculino presentaba signos de violencia, por lo que se presume que fue víctima de tortura. Tras revisarlo, constataron que efectivamente no contaba con signos vitales; además, en la escena había sangre y el cuerpo se encontraba en muy mal estado. Es necesario destacar que su identidad permanece desconocida.

De hecho, vestía sudadera de color gris, pantalón negro y calzado blanco con negro, pero su boca estaba cubierta con un trapo amarillo, encima del cual tenía cinta canela, y sus manos permanecían amarradas hacia atrás. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, no se reportan detenidos ni sospechosos por este macabro crimen; sin embargo, en nuestro medio estaremos al pendiente de cualquier actualización.

A la escena acudieron diversas corporaciones policiacas, quienes acordonaron la zona para evitar que fuera contaminada. Un poco más tarde, se presentó también personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y peritos forenses, quienes se harán cargo de las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas de la muerte, así como deslindar responsabilidades.

En otro asunto completamente diferente, una mujer estadounidense de 76 años fue asaltada el pasado lunes 17 de noviembre mientras regresaba de hacer el mandado. Un sujeto le arrebató su bolso y, al resistirse, la agredió con un par de golpes. Los hechos ocurrieron poco después del mediodía en la calle Vía de las Playas de la colonia Tijuana. Al lugar arribaron agentes de la policía municipal, quienes, según el último reporte, aún no habían logrado localizar al responsable.

