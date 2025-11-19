Markitos Toys presenta AMPARO para evitar detención y bloqueo de cuentas: Esto se sabe

Mexicali, Baja California.- El creador de contenido Markitos Toys, de nueva cuenta, está en el 'ojo del huracán', ahora porque presentó una nueva acción legal para evitar cualquier intento de detención o afectación patrimonial por parte de autoridades mexicanas.

La tarde de este martes 18 de noviembre de 2025 trascendió que su defensa ingresó una demanda de amparo en el Juzgado Segundo de Distrito en la ciudad de Mexicali, estado de Baja California, donde argumenta riesgo de ser privado de la libertad, extraditado o de que sus cuentas bancarias sean bloqueadas mientras continúan versiones sobre posibles investigaciones en su contra.

Markitos Toys pide amparo para evitar detención y extradición. Foto: Facebook

De acuerdo con información judicial consultada por medios nacionales, el documento presentado por el equipo legal de Marcos Eduardo Castro Cárdenas (nombre real de Markitos Toys) pide detener cualquier orden (escrita o verbal) que pudiera derivar en su captura, traslado al extranjero o restricción de su patrimonio. La solicitud menciona posibles actuaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y autoridades judiciales que pudieran intervenir ante una eventual extradición.

La demanda también plantea preocupación por un posible bloqueo de cuentas y limitaciones a su movilidad fuera del país, argumentando que estos actos afectarían de forma directa su estabilidad y la de su familia.

Jueza federal otorga suspensión provisional

Fuentes jurídicas informaron que la jueza Karla Garay Díaz concedió una suspensión de plano mientras se revisa si el amparo cumple los requisitos para ser admitido formalmente. Esta medida no resuelve el fondo del caso, pero impide temporalmente actos relacionados con destierro, extradición o situaciones que vulneren su integridad.

La protección provisional permanecerá vigente hasta que el juzgado determine si se abre el proceso completo y si se requieren nuevas medidas cautelares.

Señalamientos previos contra Markitos Toys

La solicitud ocurre después de meses en los que el nombre del influencer ha aparecido en distintos medios vinculado a señalamientos sobre supuestos nexos con grupos criminales y anomalías financieras. Desde mediados de 2025 se han difundido versiones sobre indagatorias de la UIF y autoridades de Estados Unidos (EU), así como la presunta cancelación de su visa.

Markitos Toys ha negado de manera reiterada estas acusaciones y ha declarado que sus ingresos provienen de su trabajo digital, además de asegurar que destina parte de sus recursos a actividades sociales.

Fuente: Tribuna del Yaqui