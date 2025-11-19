Masacre en BCS deja seis víctimas, incluido un niño de 10; Fiscalía habla de células criminales

La Paz, Baja California Sur.– La mañana de este miércoles 19 de noviembre de 2025, un doble ataque armado provocó una intensa movilización policiaca tras el reporte de múltiples detonaciones en distintos puntos de la localidad. De acuerdo con información extraoficial, los hechos ocurrieron alrededor de las 7:00 horas en dos domicilios distintos ubicados en la colonia Miramar, en el municipio de Loreto, Baja California Sur.

A los sitios acudieron corporaciones estatales y federales, las cuales se encargaron de asegurar el área. En la primera vivienda se localizaron sin vida dos hombres, una mujer y un menor de edad, además de una persona herida que fue trasladada para recibir atención médica. Más tarde, el procurador general de Justicia del estado, Antonio López Rodríguez, confirmó que esta masacre dejó como saldo la muerte de seis personas, entre ellas un menor de aproximadamente diez años.

El segundo crimen tuvo lugar en la calle Cuéducto, donde fueron hallados los cadáveres de un hombre y una mujer. En cuanto a la postura del funcionario, este comentó durante una conferencia de prensa que muy probablemente se trató de un ataque armado organizado por un grupo criminal. Asimismo, señaló que aún operan diversas células delictivas en Loreto, Comondú y Mulegé.

No hay detenidos

Uno de los puntos que más llamó la atención fue cuando Antonio López mencionó que se cuenta con reportes que relacionan a algunas de las víctimas con actividades de venta de drogas, aunque puntualizó que entre los occisos también hay personas inocentes. Por lo pronto, las autoridades locales continúan con las investigaciones para dar con el paradero de los responsables, pues hasta el momento de la elaboración de esta nota no hay detenidos.

La violencia en Baja California Sur ha ido en aumento desde el pasado mes de abril, debido al creciente número de enfrentamientos entre individuos vinculados al narcotráfico. Entre los delitos más frecuentes se encuentran privaciones ilegales de la libertad, homicidios y robos. Precisamente, la semana pasada el gobernador Víctor Castro Cosío aseguró que, en términos generales, los crímenes habían mostrado una tendencia a la baja.

Fuente: Tribuna del Yaqui