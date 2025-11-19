¡Síguenos!
Seguridad

Milagro en Los Mochis, Sinaloa: Adulto mayor sobrevive tras recibir un balazo en la cabeza

Un hombre de edad avanzada fue encontrado en la plazuela 27 de Septiembre, en Los Mochis, Sinaloa, con un balazo en la cabeza

Adulto mayor de 72 años recibe un balazo en la cabeza Foto: Internet/Ilustrativa

Los Mochis, Sinaloa. - La mañana de este miércoles 19 de noviembre de 2025 se localizó a un adulto mayor con un disparo en la cabeza, identificado como Felisardo, de 73 años de edad. De acuerdo con información de medios locales, el hecho ocurrió a muy temprana hora justo en la plazuela 27 de Septiembre, en la calle Mina y Álvaro Obregón, ubicada en el municipio de Los Mochis, Sinaloa.

Se indica que, muy posiblemente, la herida de arma de fuego fue autoinfligida, aunque este dato todavía no ha sido corroborado por fuentes oficiales. En nuestro medio de comunicación estaremos al pendiente de cualquier detalle que surja en las próximas horas. Por lo pronto, las autoridades locales continúan investigando el caso para determinar el motivo exacto de lo ocurrido. 

Tras diversos reportes ciudadanos, acudieron al sitio elementos policiacos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del municipio de Ahome, quienes acordonaron la zona para evitar la contaminación de las pruebas. Asimismo, se contó con la presencia de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes observaron que la bala afectó la barbilla y el cráneo, por lo que el adulto mayor fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

De igual forma, es necesario señalar que peritos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa realizaron el peritaje correspondiente conforme a la ley. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, no se cuentan con más detalles sobre el estado de salud del anciano, aunque se espera que en las próximas horas el Ministerio Público emita un informe detallado sobre este suceso en particular.

En otro asunto, como informamos en TRIBUNA, ayer un hombre identificado como Pablo, de 31 años, fue víctima de un asalto en la avenida Doctor Luis G. de La Torre e Ignacio Zaragoza. Un sujeto a bordo de una motocicleta le arrebató al trabajador agrícola 170 mil pesos en efectivo, dinero que planeaba depositar en un banco. Afortunadamente, a pesar del susto, no resultó con lesiones.

Fuente: Tribuna del Yaqui 

