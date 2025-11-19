A plena luz del día y en concurrida vialidad, motosicarios ejecutan a un hombre en Nuevo León

San Nicolás de los Garza, Nuevo León.- A plena luz del día, un hombre fue ejecutado a balazos este miércoles 19 de noviembre de 2025 sobre la avenida Rómulo Garza, ubicada en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, cuando viajaba a bordo de una camioneta particular. El ataque armado se registró sobre dicha vialidad, en su cruce con la avenida Árboles, a la altura de la colonia Industria del Vidrio, en donde el individuo fue interceptado por sus victimarios.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, el hoy occiso se movilizaba en una camioneta CR-V, color gris y con placas de circulación SUL-967-A de Nuevo León, cuando una motocicleta ocupada por sujetos armados se le emparejó. Fue en ese momento que los agresores accionaron sus armas de fuego y privaron de la vida al masculino, de aproximadamente 50 años de edad y cuya identidad hasta el momento se desconoce.

Tras recibir al menos siete impactos de arma de fuego, varios de ellos en la cabeza, el conductor perdió el control y terminó estrellándose contra la parte trasera de una revolvedora de cemento que estaba detenida metros adelante", explicó el medio Telediario Monterrey con respecto al desarrollo de los hechos en este suceso violento.

Hombres ejecutado cuando viajaba en una camioneta suv, sobre la avenida Rómulo Garza y los Árboles en San Nicolás, autoridades en la zona, delincuentes huyeron en una motocicleta, llevaban casco color negro los sicarios @joluisgarcia @JulioCesar_Cano @nmasmonterrey @MtyFollow pic.twitter.com/LX0xXH0aab — Ray Elizalde (@rayelizalder) November 19, 2025

Una vez logrado su cometido, los atacantes se internaron en las calles de la misma colonia Industrias del Vidrio Oriente. A pesar de que se no ha revelado aún la identidad del fallecido, preliminarmente se dijo que se trata de un masculino de complexión media, tez blanca, barba corta, cabello ondulado corto y que al momento de ser ultimado vestía una camisa de cuadros y pantalón caqui. Elementos de la Policía Municipal se movilizaron hacia el mencionado sector.

A su llegada, los uniformados confirmaron el atentado y procedieron a acordonar el área, mientras que personal de la Agencia Estatal de Investigaciones y de Servicios Periciales se encargaron de los trabajos de campo, así como de las averiguaciones previas del caso. La vialidad quedó cerrada por completo para que se llevaran a cabo las diligencias correspondientes y se cumpliera con el levantamiento del cuerpo.

uD83DuDEA8Un hombre fue asesinado la tarde de este miércoles en la avenida Rómulo Garza, en el municipio de San Nicolás, luego de que sujetos armados que viajaban a bordo de una motocicleta se emparejaran a su vehículo disparándole.



Tras recibir los impactos, la víctima perdió el… pic.twitter.com/h7yuCixKDs — INFO7MTY (@info7mty) November 19, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui