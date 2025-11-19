Reportan detención de influencer y lo vinculan al asesinato de agente de tránsito en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La noche del lunes 17 de noviembre de 2025 se reportó el asesinato de un agente de Tránsito Municipal en la colonia Adolfo López Mateos, al sur de Hermosillo, Sonora, en donde otro elemento resultó lesionado por proyectil de arma de fuego. El oficial caído fue identificado como Rafael Vázquez Flores, mejor conocido como 'El Rafón', y derivado de este hecho se ha reportado la detención de un conocido influencer de la capital sonorense.

De acuerdo con información extraoficial, Luis Isaac 'N', un creador de contenido culinario que tiene más de cuatro millones de seguidores en redes sociales, habría sido detenido por presunta posesión de drogas. La aprehensión del influencer de 38 años de edad se registró en un domicilio cercano al lugar de los hechos y durante uno de los operativos en seguimiento del atentado que cobró la vida del oficial de Seguridad Pública Municipal.

Junto con él, elementos de la Policía Municipal, de la Secretaría de Defensa (Defensa) y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) capturaron a otras cinco personas identificadas como Sergio 'N', de 24 años; Karina Jazmín 'N', 25; Israel Guadalupe 'N', 22; Juan Antonio 'N', de 27, y Juan Daniel 'N', de 18, quienes intentaron al notar la presencia policial en las calles Tabachines y Amapolas.

Sin embargo, las fuerzas del orden consiguieron interceptar a los sospechosos y aseguraron 34 envoltorios que contenían una sustancia granulada similar a un narcótico conocido popularmente como 'crystal', además de 30 envoltorios más con aparente metanfetamina en su interior. Los detenidos son vinculados a un grupo criminal que opera en la zona y se aclaró que el influencer sería investigado por posesión de droga y no por el ataque contra el policía municipal.

??#SONORA Detienen a Influencer “Cocinando a la Periqué” por posesión de drogas, durante operativo para detener a asesinos de policía de tránsito en #Hermosillo



Luis Isaac Martínez Moreno de 38 años de edad, quien tiene más de 4 millones de seguidores en redes sociales por sus… pic.twitter.com/8oFknc77Oe — Michelle Rivera (@michelleriveraa) November 19, 2025

¿Cómo ocurrió el homicidio del agente de tránsito?

El incidente se registró alrededor de las 22:50 horas sobre la calle Dalia, cuando Rafael Vázquez Flores y su compañero circulaban a bordo de la unidad E-217 durante un recorrido de vigilancia. En ese momento, sujetos armados les salieron al paso y abrieron fuego en su contra, dejando como saldo al oficial muerto y uno más herido que posteriormente fue trasladado a un hospital cercano para recibir atención médica especializada.

La Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal lamentó la agresión y expresó su solidaridad con la familia del elemento caído. Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que se realizó la detención de una persona relacionada con este crimen en las inmediaciones de la citada colonia. Sin embargo, fuentes extraoficiales señalan que existe un segundo detenido en el caso.

ÚLTIMA HORA



Se realiza captura de persona de interés relacionada a agresión a policía de Hermosillo



Hermosillo, Sonora, 18 de noviembre de 2025.-La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informa que se ha realizado la detención de una persona de interés… pic.twitter.com/LO1w3hHnYU — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) November 18, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui