Robo en Guasave: Trabajador agrícola pierde casi 200 mil pesos a punta de pistola

Guasave, Sinaloa. - La tarde del pasado martes 18 de noviembre de 2025, un hombre fue víctima de un violento asalto mientras se encontraba trabajando, ya que el trabajador agrícola fue despojado de 170 mil pesos en efectivo. De acuerdo con información extraoficial, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 12:00 horas en la avenida Doctor Luis G. de La Torre e Ignacio Zaragoza.

El afectado fue identificado como Pablo, de 31 años, quien, una vez que llegaron los agentes al lugar, describió al presunto responsable. Según su relato, el asaltante vestía pantalón café y camisa verde, y llevaba un arma de fuego con la que le apuntó. Al parecer, el dinero que le fue arrebatado lo pensaba depositar en una institución bancaria, y era resultado de la venta de insumos y fertilizantes.

El delito fue reportado a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y a Pablo se le indicó que, para formalizar la denuncia, debía acudir con un agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) para que se integrara la carpeta de investigación. En nuestro medio de comunicación estaremos al pendiente de cualquier actualización sobre el caso; por el momento se desconoce si ya levantó el acta.

El hombre se encuentra a salvo

Es importante señalar que el delincuente huyó del lugar a bordo de una motocicleta con rumbo desconocido. A pesar de que los elementos policiacos implementaron un operativo de búsqueda por las zonas aledañas, no lograron dar con su paradero. Asimismo, la dependencia antes mencionada reiteró que ofrece apoyo a cualquier ciudadano que lo solicite para trasladar grandes cantidades de efectivo.

#Hermosillo | La fachada del antiguo Cinema 70 ha sido demolida casi en su totalidad; el inmueble estaba ubicado en el centro de Hermosillo y estuvo abandonado por 30 años uD83DuDEA7 pic.twitter.com/4vV7qUYX8t — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 19, 2025

En otro tema, como informamos en TRIBUNA, ayer el propietario de una barbería fue ejecutado a balazos dentro de su negocio en el sector Santa Fe, al norte de Culiacán, Sinaloa. Según medios locales, el hecho ocurrió a las 10:30 horas, cuando sujetos armados irrumpieron en el establecimiento ubicado sobre el bulevar Jardín de las Orquídeas, entre Villa El Rosario y Villa Concordia, en el fraccionamiento Colinas de Ribera.

Fuente: Tribuna del Yaqui