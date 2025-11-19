Sicarios le arrebatan la vida a 'El Calaco' en la colonia Cajeme con un tiro en la cabeza

Ciudad Obregón, Sonora.- Un violento hecho tuvo lugar la tardenoche de este miércoles 19 de noviembre de 2025 en la colonia Cajeme, al norte de Ciudad Obregón, pues sicarios le arrebataron la vida a un sujeto de un balazo en la cabeza y otros varios en el cuerpo. Estos hechos se suman a otra balacera que tuvo lugar esta mañana, pero en la comisaría de Providencia.

Este nuevo ataque armado tuvo lugar entre las calles Felipe de Ángeles y Aquiles Serdán de la colonia ya antes mencionada, donde sujetos armados atacaron a un joven de 35 años que fue identificado como 'El Calaco', de nombre Fernando M.C. de 33 años; este no pudo resistir las heridas y murió en el lugar de los hechos. El suceso tuvo lugar poco antes de las 18:10 horas de esta tardenoche.

La Cruz Roja no pudo ayudarlo

Aunque paramédicos de Cruz Roja hicieron lo posible para intentar salvarle la vida al hombre, no lo lograron, pues cuando llegaron ya no contaba con signos vitales. Tras la llamada de emergencia al número 911, también llegaron elementos de la Policía Municipal de Cajeme, de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), quienes resguardaron la zona de los hechos. Posteriormente, los trabajadores del Servicio Médico Forense (Semefo) arribaron para procesar la escena y dar los indicios, seis casquillos percutidos de 9 mm, a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) para que comience con las investigaciones correspondientes.

De la víctima no se dieron más detalles de cómo estaba vestido.De los presuntos responsables de los hechos, hasta el momento no se sabe nada. Serán las autoridades las encargadas de dar a conocer más información, según las investigaciones lo permitan.

Atacan a 'El Zorrillo' a minutos de salir del Cereso de Ciudad Obregón

Este no es el primer hecho violento que se registra este día en Ciudad Obregón, pues durante la mañana se activó el Código Rojo en el municipio por una agresión armada registrada en la comisaría de Providencia, en donde un hombre resultó gravemente herido. De acuerdo con información preliminar, los hechos ocurrieron alrededor de las 10:20 horas, cuando el afectado se encontraba en dicho negocio ubicado sobre la calle Base.

De momento, las autoridades tampoco han dado más información sobre los hechos, pero el sujeto que resultó herido llegó por sus propios medios a la sala de urgencias del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ubicado por la calle Guerrero.

#Seguridad | VIDEO: Así fue detenido Miguel Ángel 'N'; policía de Hermosillo identifica a ladrón de pipa uD83DuDCF9uD83DuDE94uD83DuDEA8https://t.co/aQGEhZUkBL — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 20, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui