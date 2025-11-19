Sonora: 'El Tocino' y 'El Chapo Barbas' enfrentan prisión preventiva por 'levantón' en Nogales

Nogales, Sonora. - Un juez impuso prisión preventiva justificada a los responsables de la privación de la libertad de una víctima de identidad reservada, quien al momento de los hechos tenía tan solo 22 años. La situación ocurrió la madrugada del 6 de octubre de 2024, mientras la persona afectada se encontraba en un establecimiento ubicado en la intersección de Adolfo Ruiz Cortines, Circunvalación y Niños Héroes, en la colonia Centro.

Antes que nada, es necesario especificar que los delincuentes que ahora están tras las rejas son Emir Francisco 'N', alias 'El Tocino”, y Noé Irán 'N', alias 'El Chapo Barbas', ambos de 28 años. Tras la imposición de la prisión preventiva justificada, según un comunicado de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), quedó pendiente "la resolución sobre la vinculación a proceso de los imputados al apegarse al término constitucional".

Así sucedieron los hechos

Ese día, la víctima fue interceptada en el negocio por los imputados, quienes la amenazaron con objetos con apariencia de armas de fuego tipo pistola para obligarla a caminar hasta una vivienda ubicada en una loma de la colonia Héroes, donde permaneció privada de su libertad. Sin embargo, poco después llegó Emir Francisco y, según el informe, golpeó al afectado en la cabeza con algo semejante a un arma de fuego, mientras otro individuo le colocó esposas y continuaron agrediéndolo.

Emir Francisco y Noé Irán

Al parecer, obtuvo su libertad por sus propios medios, pues logró salir caminando del domicilio. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconocen mayores detalles sobre el asunto, aunque en nuestro medio de comunicación estaremos al pendiente de cualquier actualización. Por lo pronto, la fiscalía estatal reiteró su compromiso de seguir combatiendo los delitos que afectan a los sonorenses.

#Opinión | Hoy puedes leer en TRIBUNA a Sebastián Moreno con su columna Novedades del Departamento de Estado uD83DuDDE3???https://t.co/Gtjp7Go4rP — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 19, 2025

En otro asunto completamente distinto, como te informamos en TRIBUNA, la madrugada del pasado 18 de noviembre de 2025 una mujer de 55 años resultó con lesiones derivadas de una riña suscitada en la colonia Lomas de Anza, luego de ser atacada por un grupo de miembros de su comunidad. La fémina, identificada como Cristina 'N', se trasladó por sus propios medios al nosocomio, donde fue diagnosticada con policontusiones.

Fuente: Tribuna del Yaqui