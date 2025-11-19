Tenía 52 años y era de Ciudad Obregón: Identifican a hombre muerto hallado en Panteón del Carmen

Ciudad Obregón, Sonora.- Tal como te informamos en TRIBUNA, la tarde de este martes 18 de noviembre de 2025, en inmediaciones del Panteón del Carmen de Ciudad Obregón (la cabecera municipal de Cajeme) fue localizado el cuerpo de un hombre sin vida al interior de un vehículo. Durante el transcurso del día, la identidad del ahora fallecido fue revelada por las autoridades del Estado de Sonora.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, el hallazgo del cuerpo sucedió ayer, martes 18 de noviembre de 2025, poco antes de las 17:30 horas, tiempo local, al final norte y lado oriente de la calle principal del cementerio, el más grande de Cajeme. En ese punto se localizó a un hombre dentro del taxi que aparentemente trabajaba, un Nissan Tsuru blanco con número económico 213, perteneciente al sitio ubicado entre las calles Jesús García y California.

La víctima fue identificada: Era residente de la colonia Valle Dorado de Ciudad Obregón. Foto: Facebook

Luego de que se reportara este hallazgo al Servicio de Emergencias Telefónico 911, se activó el Código Rojo a lo que se movilizaron oficiales de la Policía Municipal de Cajeme, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Guardia Nacional. Igualmente llegaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes revisaron al conductor y determinaron que ya no contaba con signos vitales.

Asimismo, confirmaron que el cuerpo no presentaba huellas de violencia. Más tarde, revelaron su identidad: respondía en vida al nombre de Raúl V. S., tenía 52 años y era residente de la colonia Valle Dorado. Versiones iniciales indican que el hombre padecía enfermedades previas y que, al momento de su fallecimiento, habría estado ingiriendo bebidas alcohólicas, lo que pudo influir en el desenlace.

Tras el dictamen preliminar de muerte por causa natural, elementos de la Policía Municipal acordonaron el área en apoyo a otras corporaciones que arribaron para realizar las primeras diligencias. Posteriormente, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) realizó el levantamiento de indicios y la documentación correspondiente, descartando cualquier señal de hecho delictivo.

Fuente: Tribuna del Yaqui