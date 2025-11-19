TRAGEDIA en Hermosillo: Asesinan a mujer frente a sus cinco hijos en la Gómez Morín

Hermosillo, Sonora.- Una tragedia sucedió en Hermosillo, pues una mujer identificada como Cristina 'N', de 31 años, fue asesinada a balazos la noche de este martes 18 de noviembre de 2025 en la colonia Gómez Morín. El ataque, según información recabada en el lugar, dejó en situación de orfandad a cinco menores, cuyo padre permanece internado en un centro de readaptación social.

El hecho ocurrió en la esquina de Campo Verde y Cabo San Pedro de la colonia antes mencionada, hasta donde agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) acudieron tras recibir el reporte de detonaciones de arma de fuego.

Paramédicos de la Cruz Roja de la capital de Sonora confirmaron al llegar que la mujer ya no presentaba signos vitales. Su cuerpo registraba heridas producidas por proyectil de arma de fuego en el tórax y el antebrazo izquierdo.

En la zona se aseguraron, por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) cuatro casquillos calibre 9 mm y una pequeña bolsa con una sustancia blanca y granulada con características similares al cristal. Vecinos de la zona comentaron que el área era frecuentada para actividades relacionadas con la compra de chatarra y presunta venta de drogas.

Fueron los propios hijos de la víctima quienes confirmaron su identidad ante las autoridades. De momento no hay detenidos por los hechos y hasta ahora no hay información oficial de parte de las autoridades.



Fuente: Tribuna del Yaqui