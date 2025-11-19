Tragedia en Santa Catarina, Nuevo León: Paciente con cáncer pierde la vida en camino al hospital

Santa Catarina, Nuevo León. - Este miércoles 19 de noviembre de 2025, un hombre perdió la vida mientras era trasladado a una consulta médica en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León. De acuerdo con información de Milenio, el hecho ocurrió a muy temprana hora a bordo de un Nissan Tiida color gris, en la colonia La Fama sobre la avenida 2 de Octubre. A continuación, te contamos todos los pormenores.

Al parecer, el señor de 65 años era paciente con cáncer y, en esos precisos momentos, sus familiares lo trasladaban al hospital del ISSSTE. Durante el recorrido, de manera repentina dejó de reaccionar, lo que alarmó a sus seres queridos, quienes decidieron llevarlo a una clínica particular ubicada en una plaza comercial. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconocen mayores detalles sobre el deceso.

Lo único confirmado es que, tras la muerte del adulto mayor, arribaron al lugar elementos de la policía municipal para acordonar la zona y evitar la contaminación de la escena, mientras esperaban la llegada del personal de Servicios Periciales para el levantamiento del cuerpo. En nuestro medio de comunicación estaremos al pendiente de cualquier pronunciamiento que haga la Fiscalía General de Justicia del Estado.

En otro asunto completamente distinto, ayer se registró un intenso incendio en el municipio de Santa Catarina, por lo que diversas autoridades se movilizaron rápidamente a la carretera libre Monterrey-Saltillo. Según medios locales, el siniestro ocurrió cerca de un supermercado ubicado en la colonia La Puerta, a la altura de Manuel Ordóñez. Es necesario aclarar que el origen del incendio aún se desconoce.

Por fortuna, a pesar del susto, no fue necesario evacuar ni al personal ni a los clientes, ya que el inicio del fuego estaba lo suficientemente lejos para que nadie resultara herido. Cabe señalar que los bomberos acudieron al lugar y tardaron aproximadamente media hora en controlar el incendio, además de que se tuvo que cercar la circulación de uno de los carriles de la carretera libre Monterrey-Saltillo.

