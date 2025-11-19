VIDEO: Así fue detenido Miguel Ángel 'N'; policía de Hermosillo identifica a ladrón de pipa

Hermosillo, Sonora.- Después de que se reportara una intensa movilización policiaca en la capital de Sonora, la tarde de este miércoles 19 de noviembre de 2025, por el robo y persecusión de una pipa de gasolina, la Policía de Hermosillo compartió que fue identificado el detenido, así como más detalles de los hechos y de los daños que causó.

De acuerdo con el comunicado titulado 'Atrapa Policía Municipal a presunto ladrón de pipa de gasolina', el sujeto que sería responsable de los hechos fue identificado como Miguel Ángel 'N', de 34 años de edad, que después de apoderarse de la pipa, la cual estaba vacía, impactó varios vehículos, un poste y una parada de camiones.

La Policía de Hermosillo señala que el Código Rojo se activó a las 15:20 horas de hoy por el robo de la unidad en las calles Paseo Río Sonora y De la Luna de la colonia Hacienda de la Flor y la pipa de color amarillo fue ubicada mediante cámaras de videovigilancia en el Periférico Oriente.

Según lo señalan las autoridades, el conductor, al percatarse de la presencia policial, imprimió velocidad hacia la avenida 18 de marzo para tomar sobre la calle Jorge Valencia hacia el sur hasta llegar al bulevar Luis Encinas, donde se impactó con un poste de luz y una parada de camiones. Hasta el momento de la publicación de esta nota, las autoridades no confirmaron personas heridas por los hechos.

"Posteriormente, dio reversa, chocando contra cinco vehículos e internándose sobre la calle Rayón, donde al dar vuelta impactó tres carros estacionados, siguiendo su marcha hacia el norte, hasta tomar al oriente de la calle Veracruz. Fue a la altura del bulevar Kino y la avenida José Gutiérrez en donde se le interceptó, al neutralizar las llantas de la pesada unidad, la cual se encontraba vacía. El conductor fue presentado ante la autoridad investigadora para que responda por los delitos de robo y daños", señaló la Policía de Hermosillo en el comunicado.

Cabe señalar que se reportó un ligero derrame de diésel, el cual fue atendido por Protección Civil y Bomberos de Hermosillo, que al activarse el Código Rojo llegaron al bulevar Kino y procedieron con los trabajos en la zona. Hasta el momento es toda la información que se tiene.

Parte de los daños

Fuente: Tribuna del Yaqui