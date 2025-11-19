VIDEO: Conductor de pipa provoca INTENSA PERSECUCIÓN y choques en Hermosillo; habría robado unidad

Hermosillo, Sonora.- Una intensa persecución se registró esta tarde de miércoles 19 de noviembre de 2025 en Hermosillo, capital de Sonora, pues una pipa de color amarillo, presuntamente de diésel, provocó varios choques contra vehículos, postes y hasta una parada de camión al no quererse detener; se habla de que elementos de Policía Municipal de Hermosillo y Policía Estatal tuvieron que dispararle a las llantas de la unidad para detenerla, pero hasta el momento es información preliminar y no confirmada por las autoridades.

Presuntamente, el conductor de la pipa habría intentado robar la unidad, comenzando la persecución desde la colonia El Ranchito y culminando en bulevar Kino a la altura de la Torre de Hermosillo. La pipa chocó contra postes y parada de camión en bulevar Luis Encinas y Narbona, generando pánico y caos entre la población. Se señala que el conductor, identificado como Miguel Ángel 'N', de 34 años, fue esposado y subido a una patrulla pick up por parte de los uniformados; de momento no se ha dado más información, pero tanto la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) como la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) van a intervenir en la escena.

Daniel Abraham Gámez Martínez, director de Emergencias y Desastres de la Coordinación Estatal de Protección Civil, dijo que a raíz de un Código Rojo se le hizo la parada a la pipa de 20 mil litros y, al hacer caso omiso, comenzó una persecución. Afirmó que se les dio aviso de que tenía insignias de materiales peligrosos y cuando llegaron, junto con Bomberos de Hermosillo, encontraron una pequeña fuga de diésel.

"En el transcurso de que le hicieron la parada al lugar, hizo varios impactos en diferentes lugares, contra vehículos, una parada de camión y un poste de concreto". Sobre la versión que circula, que es combustible robado, Gámez Martínez señaló que no tiene información y que serán las autoridades competentes las que den información sobre los hechos. Hasta el momento de la publicación de esta nota se dijo que la pipa venía vacía, pero se espera más información de las autoridades.

Hecho dejaría heridos

Según los reportes, cuando la pipa transitaba por el bulevar Luis Encinas y Narbona, chocó contra una parada de transporte, lo cual habría dejado dos personas heridas; y al dar vuelta por la calle Rayón, colisionó contra al menos tres automóviles.

