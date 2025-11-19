Vinculan a sujeto por el homicidio de joven de 16 años en colonia Santa Fe de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó la vinculación a proceso de un joven de 22 años de edad, identificado como Kevin Orlando 'N', por su presunta participación en el delito de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, en agravio de un menor de 16 años, en hechos registrados en la colonia Santa Fe, ubicada al norponiente de Ciudad Obregón, cabecera municipal de 2025.

De acuerdo con los resultados de las investigaciones, los hechos se registraron el pasado 15 de agosto de 2024 en un domicilio ubicado sobre la calle Mayo, entre Lázaro Cárdenas y Pascual Orozco, en la mencionada demarcación. En el lugar, el imputado y un grupo de cómplices planearon el asesinato de la víctima, cuya identidad no ha trascendido, motivo por el cual se efectuó la respectiva detención y se le imputan los cargos anteriormente mencionados.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) refrenda su compromiso con la aplicación de la ley y la protección de niñas, niños y adolescentes, trabajando con rigor técnico y legal para garantizar justicia para las víctimas y sus familias", se puede leer en el comunicado presentado por la dependencia estatal.

Vinculado a proceso a Kevin Orlando "N" por homicidio en agravio de un adolescente en Ciudad Obregón



Cajeme, Sonora, 19 de noviembre de 2025.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de Kevin Orlando "N", de 22 años

Las indagatorias previas señalan que el Kevin Orlando 'N' y sus secuaces ejecutaron a balazos a su víctima, motivo por el cual se integró la carpeta de investigación correspondiente y posteriormente se solicitó una orden de aprehensión. Derivado de una audiencia inicial, un juez de control también determinó mantener la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

En otro caso similar atendido por la Fiscalía de Sonora, un hombre identificado como Denzel Vicente 'N' fue imputado tras su detención por su presunta participación en el delito de homicidio calificado. La acusación se formuló por un caso registrado el pasado 1 de agosto del presente año, cuando Alán N y Omar N fueron privados de la libertad en una vivienda situada en las calles Camelia Blanca y Pérsimo, de la colonia Beltrones, al norte de Ciudad Obregón.

Formula FGJES imputación contra Denzel Vicente "N" por doble homicidio en Cajeme



Cajeme, Sonora, 18 de noviembre de 2025.- Como parte del avance en la investigación por un hecho de alto impacto registrado en Ciudad Obregón, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora

Fuente: Tribuna del Yaqui