Violencia en NL: Ataque armado en taller mecánico de Monterrey deja un muerto y un herido

Monterrey, Nuevo León.- La noche de este martes 18 de noviembre, elementos de distintas corporaciones del Gobierno de Nuevo León (NL) desplegaron un amplio operativo en la zona norte de la ciudad de Monterrey, luego de que se reportara una agresión armada al interior de un taller mecánico habilitado también como punto de convivencia entre vecinos del sector. El ataque dejó como saldo a un hombre sin vida y a otro gravemente lesionado.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron anoche, martes 18 de noviembre, alrededor de las 22:00 horas, tiempo local, en un inmueble ubicado en el cruce de las calles Francisco Beltrán y Nueva Rosita, en la colonia Argentina. Testigos señalaron que varias personas se encontraban reunidas cuando sujetos armados arribaron al sitio y, sin mediar palabra, abrieron fuego de manera directa contra quienes estaban en el interior.

Las autoridades trabajaron en la escena del crimen. Foto: Facebook

Vecinos que escucharon las fuertes detonaciones dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. A la brevedad llegaron a la escena agentes de la Policía Municipal de Monterrey, así como paramédicos de la Cruz Roja Metropolitana, en conjunto con Protección Civil de Monterrey, quienes brindaron atención inmediata a un hombre que presentaba múltiples heridas por proyectil de arma de fuego.

Debido a su estado, fue trasladado de urgencia a un hospital para recibir tratamiento especializado. En la escena del ataque quedó el cuerpo de un hombre de aproximadamente 50 años, quien ya no contaba con signos vitales al momento de la llegada de los rescatistas.

Residentes del sector comentaron que, aunque el inmueble operaba principalmente como taller mecánico, de manera habitual algunos conocidos se reunían por las noches para ingerir bebidas alcohólicas, lo que explicaría la presencia de varias personas durante el ataque. No obstante, hasta el momento no se ha confirmado si la agresión tenía un objetivo directo.

Elementos de la Policía acordonaron el área para preservar la escena, mientras agentes ministeriales iniciaron con las diligencias correspondientes. Peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales procesaron el sitio y levantaron casquillos, así como el cuerpo del ahora occiso.Las autoridades continúan investigando el móvil del ataque y la posible participación de grupos delictivos en la agresión.

Fuente: Tribuna del Yaqui