Armado con hacha, Jesús entró a vivienda ajena y mantuvo retenido a residente en Nogales

Nogales, Sonora.- Un proceso de negociación por parte de agentes de la Policía Municipal de Nogales culminó con el arresto de un hombre de 41 años de edad. El sujeto había irrumpido de manera violenta en un domicilio de la colonia La Mesa, donde mantuvo retenido contra su voluntad al propietario, amenazándolo con hacerle daño. Los hechos sucedieron durante los primeros minutos de este domingo 2 de noviembre.

Alrededor de las 00:15 horas, las autoridades recibieron un reporte de emergencia a través del 911, alertando sobre un posible allanamiento de morada en un inmueble de la calle Arroyo Ancho. Al llegar al lugar, las unidades policiales confirmaron la situación de alto riesgo al escuchar una voz masculina pidiendo auxilio desde el interior de la vivienda. Un segundo individuo dentro del domicilio advirtió a los oficiales que se retiraran.

Asimismo, amenazó con atentar contra la vida del rehén con un hacha y profiriendo amenazas directas contra los propios agentes si intentaban ingresar. Ante este escenario, los policías establecieron un perímetro de seguridad y, a través de una ventana, lograron contacto visual con el agresor, quien efectivamente sometía al residente. En ese momento, se activó el protocolo de negociación con el agresor.

Dicho individuo, identificado posteriormente como Jesús F., de 41 años, se mostró en un estado de alteración y manifestó que temía por su vida, alegando que un grupo de personas pretendía hacerle daño a raíz de un aparente conflicto previo, al que se refirió coloquialmente como un problema por "las tarimas". Durante aproximadamente 30 minutos, los agentes dialogaron con él, empleando técnicas de desescalada para generar confianza.

Le señalaron que afuera solo se encontraba el personal policial para garantizar su seguridad. Finalmente, lograron convencerlo de que se asomara. En un descuido del sujeto, uno de los oficiales actuó con rapidez para poner a salvo a la víctima, mientras otro equipo neutralizaba al agresor y aseguraba el hacha. Una vez sometido y esposado, se le realizó una inspección corporal, hallando un cuchillo oculto entre sus ropas.

El hacha que el detenido utilizó para amedrentar a la víctima

El propietario del inmueble, ya a salvo, narró a las autoridades que se encontraba en su casa cuando el ahora detenido forzó la puerta principal. Al entrar, el sujeto repetía que lo querían matar y que no saldría, impidiéndole llamar a la Policía. Un amigo del propietario, que se encontraba presente, logró escapar discretamente del lugar y fue quien realizó la llamada al número de emergencias para pedir ayuda.

Jesús F. fue puesto a disposición del Centro de Atención Temprana junto con las armas aseguradas, para iniciar la carpeta de investigación por los delitos de allanamiento de morada, privación ilegal de la libertad y los que resulten.

