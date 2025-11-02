Aseguran narcolaboratorio clandestino en Culiacán; hallaron más de 4 toneladas de químicos

Culiacán, Sinaloa.- Como resultado de los operativos de vigilancia implementados en Culiacán, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa realizaron el aseguramiento de material bélico y el desmantelamiento de un narcolaboratorio clandestino dedicado a la producción de drogas sintéticas, según un informe emitido por el Ejército Mexicano este 2 de noviembre.
Se detalló que las autoridades efectuaron una movilización entre las ciudades de Culiacán y Concordia. Durante los patrullajes, las fuerzas de seguridad localizaron y confiscaron un considerable lote de armamento y equipo táctico. El inventario preciso incluye mil 033 cargadores para armas de fuego de diversos calibres, 645 cartuchos útiles y una variedad de equipo táctico, cuyo propósito y origen ya forman parte de la investigación.
De la misma manera, las acciones se extendieron a la neutralización de infraestructura para la producción de narcóticos. En los poblados de Corral Viejo y Las Juntas, dentro del municipio de Culiacán, efectivos militares identificaron y procedieron a inhabilitar un laboratorio clandestino de gran escala. La instalación estaba distribuida en tres áreas de concentración distintas, lo que sugiere un proceso de producción organizado.
En este sitio, se aseguraron 4 mil 920 litros de sustancias químicas líquidas y 4 mil 620 kilos de precursores en estado sólido. Además, se encontraron seis reactores de síntesis orgánica y otro material especializado, evidenciando una operación de producción activa. Complementando estos hallazgos, la SSP de Sinaloa informó el 1 de noviembre sobre el desmantelamiento de otros dos laboratorios en la capital del Estado.
El material localizado en estos puntos incluía una lista detallada de equipo y precursores químicos, entre los que destacan cinco reactores metálicos, 700 litros de fenilacetona, mil 950 litros de tetrafluoroborato de tropilio y 2 mil 800 kilos de sosa cáustica. Las imágenes difundidas mostraron al personal utilizando trajes de protección especializados, dejando en claro la naturaleza peligrosa de las sustancias manejadas.
A pesar de la magnitud de los hallazgos, las autoridades no reportaron detenciones de personas en ninguno de los operativos. Todo el material bélico, los precursores químicos y el equipo de laboratorio fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para iniciar las carpetas de investigación correspondientes y realizar los peritajes pertinentes que permitan deslindar responsabilidades.
Fuente: Tribuna del Yaqui