Aseguran narcolaboratorio clandestino en Culiacán; hallaron más de 4 toneladas de químicos

Culiacán, Sinaloa.- Como resultado de los operativos de vigilancia implementados en Culiacán, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa realizaron el aseguramiento de material bélico y el desmantelamiento de un narcolaboratorio clandestino dedicado a la producción de drogas sintéticas, según un informe emitido por el Ejército Mexicano este 2 de noviembre.

Se detalló que las autoridades efectuaron una movilización entre las ciudades de Culiacán y Concordia. Durante los patrullajes, las fuerzas de seguridad localizaron y confiscaron un considerable lote de armamento y equipo táctico. El inventario preciso incluye mil 033 cargadores para armas de fuego de diversos calibres, 645 cartuchos útiles y una variedad de equipo táctico, cuyo propósito y origen ya forman parte de la investigación.

De la misma manera, las acciones se extendieron a la neutralización de infraestructura para la producción de narcóticos. En los poblados de Corral Viejo y Las Juntas, dentro del municipio de Culiacán, efectivos militares identificaron y procedieron a inhabilitar un laboratorio clandestino de gran escala. La instalación estaba distribuida en tres áreas de concentración distintas, lo que sugiere un proceso de producción organizado.

Ejército Mexicano asegura arsenal y equipo táctico en Concordia, Sinaloa https://t.co/QmZB4myNPZ pic.twitter.com/rDxcL0UDEI — Entre Veredas Sinaloa (@entreveredas) November 1, 2025

En este sitio, se aseguraron 4 mil 920 litros de sustancias químicas líquidas y 4 mil 620 kilos de precursores en estado sólido. Además, se encontraron seis reactores de síntesis orgánica y otro material especializado, evidenciando una operación de producción activa. Complementando estos hallazgos, la SSP de Sinaloa informó el 1 de noviembre sobre el desmantelamiento de otros dos laboratorios en la capital del Estado.

El material localizado en estos puntos incluía una lista detallada de equipo y precursores químicos, entre los que destacan cinco reactores metálicos, 700 litros de fenilacetona, mil 950 litros de tetrafluoroborato de tropilio y 2 mil 800 kilos de sosa cáustica. Las imágenes difundidas mostraron al personal utilizando trajes de protección especializados, dejando en claro la naturaleza peligrosa de las sustancias manejadas.

uD83DuDEA8 Desmantelan narcolaboratorio en Culiacán

En Corral Viejo y Las Juntas se inhabilitó un laboratorio clandestino, 3 áreas de concentración y se aseguraron más de 9 toneladas de sustancias químicas ??uD83DuDCA5 #EJERCITOMEXICANO #Sinaloa #Culiacán #Uruapan pic.twitter.com/Bo8k9GY4ZG — Las mujeres militares rifan en el Eje Mex (@VanessaBer29412) November 2, 2025

A pesar de la magnitud de los hallazgos, las autoridades no reportaron detenciones de personas en ninguno de los operativos. Todo el material bélico, los precursores químicos y el equipo de laboratorio fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para iniciar las carpetas de investigación correspondientes y realizar los peritajes pertinentes que permitan deslindar responsabilidades.

Fuente: Tribuna del Yaqui