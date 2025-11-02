Atacan a balazos a hombre en caravana de Día de Muertos 2025 en Azcapotzalco; está grave

Ciudad de México.- La noche de este sábado 1 de noviembre de 2025 se vivieron momentos de terror y angustia en inmediaciones de la alcaldía Azcapotzalco, donde se reportó un ataque armado contra un hombre que participaba en una caravana de Día de Muertos en el centro de la demarcación. Este hecho violento movilizó a elementos de diferentes órdenes del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), así como a personal de Servicios de Emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron ayer, sábado 1 de noviembre, alrededor de las 21:30 horas, tiempo local, en la avenida 22 de febrero, a la altura de su cruce con Morelos y Pavón. Testigos señalaron que la víctima se encontraba repartiendo dulces como parte de la celebración de Halloween cuando al menos dos personas, a bordo de una motocicleta, lo abordaron y le dispararon en repetidas ocasiones.

Los hechos ocurrieron la noche de este sábado. Foto: Facebook

Tras los disparos, los agresores huyeron del lugar, mientras que quienes acompañaban a la víctima lo trasladaron de inmediato en un automóvil particular al Hospital Magdalena de las Salinas. En tanto, testigos dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. A la brevedad se movilizaron en la escena elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes implementaron un operativo de búsqueda en la zona con la finalidad de dar con los responsables del ataque.

Sin embargo, a la fecha de publicación de esta nota, no se ha informado sobre detenciones relacionadas con el hecho. Durante la intervención de las autoridades, se aseguró un vehículo tipo Rezaer, una bolsa de dulces y dos casquillos percutidos que quedaron en el lugar del incidente, elementos que serán incluidos en la investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) para esclarecer lo ocurrido.

El estado de salud de la víctima se reportó como delicado, por lo que permanece en el área de urgencias. Hasta el momento, la investigación continúa abierta y las autoridades trabajan para recabar testimonios y evidencia que permitan esclarecer los motivos del ataque. Cualquier novedad sobre el caso será reportada por TRIBUNA.

