Atentado en bar de Juárez, Nuevo León, deja tres mujeres muertas y seis hombres lesionados

Juárez, Nuevo León.- En hechos registrados durante la madrugada del sábado 1 de noviembre de 2025 en Juárez, Nuevo León, un ataque armado en el bar El Ovni 2 dejó como saldo preliminar a tres mujeres muertas y seis hombres heridos. El violento hecho ocurrió en el establecimiento ubicado en la colonia Joaquín Garza y Garza, hasta donde arribaron elementos de las diferentes corporaciones policíacas para atender la situación.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario Monterrey, el atentado se reportó a las 03:00 horas aproximadamente, cuando un gatillero desconocido irrumpió en el lugar situado en el cruce del Libramiento Julio Cisneros y la calle Alejandro Garza Leal, en donde accionó su fusil indiscriminadamente contra los clientes y empleados del negocio. Hasta el momento no se ha informado sobre alguna detención derivada de este suceso.

Informes policíacos revelaron que las femeninas fallecidas fueron trasladadas en su momento a diferentes hospitales, pero no resistieron las heridas provocadas por el ataque", detalló el medio anteriormente citado sobre las víctimas mortales de este atentado, aunque hasta el momento no se conoce la identidad del dueño o el administrador del local.

uD83DuDD3AATAQUE A BAR EL OVNI uD83DuDEF8 2 , DEJA 3 MUJERES SIN VIDA Y 6 HERIDOS EN JUÁREZ, NL uD83DuDD3B



Un ataque a un bar dejó como saldo 3 mujeres sin vida y al menos 6 hombres heridos en Juárez, Nuevo León.



Los hechos ocurrieron en el Bar el Ovni 2 ubicado en el Libramiento Julio Cisneros y… pic.twitter.com/wGodWawBx1 — Yadith Valdez (@yadithvaldez) November 1, 2025

Por su parte, los individuos lesionados fueron trasladados a diferentes nosocomios y se ha reportado que alguno de ellos permanecen en estado delicado. Las occisas fueron identificadas como Lucero 'N', de 22 años de edad, quien perdió la vida en la Clínica Santa Cruz en Guadalupe; Abril 'N', de 20 años, falleció en la Clínica Centra en Guadalupe; Yajaira 'N', de 18 años, murió cuando recibía atención médica en el Hospital General de Juárez.

Tras el atentado, el bar quedó asegurado para que peritos y personal de la Agencia Estatal de Investigaciones realizaran las diligencias correspondientes, así como las averiguaciones previas del caso. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, así como la Fiscalía de Feminicidios continúan las investigaciones para esclarecer los motivos del trágico hecho que dejó a seis mujeres sin vida y a seis hombres lesionados.

La falsa recuperación de seguridad en Nuevo León:

En menos de 24 horas, 3 mujeres ejecutadas a balazos y 6 heridos en Bar OVNI 2 de Juárez; contador facturero acribillado en Allende, etc.

No han sacado a los cárteles.

Seudo reducción delictiva es discursouD83EuDD25 de Samuel García. pic.twitter.com/h4kgyXsikH — Jesús Rubén Peña (@revistacodigo21) November 1, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui