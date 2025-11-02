Cae presunto homicida de joven aficionado de Chivas en Zapopan; lo apuñaló tras un partido

Zapopan, Jalisco.- La Fiscalía General del Estado de Jalisco reveló que logró un importante avance en la investigación del homicidio de un joven aficionado del Club Deportivo Guadalajara, ocurrido el pasado 24 de octubre. Mediante un comunicado emitido este domingo, la dependencia confirmó la detención de José Manuel 'N', identificado como uno de los presuntos partícipes en la agresión que resultó en la muerte de la víctima y dejó a otras personas lesionadas.

El lamentable suceso tuvo lugar en el municipio de Zapopan, Jalisco, en las inmediaciones de un hotel donde el equipo de futbol había sostenido un convivio. Al finalizar el evento, un grupo de aficionados, entre los que se encontraba el ahora fallecido, fue abordado por varios individuos, lo que derivó en un altercado violento. Según las indagatorias iniciales, durante la riña se utilizó un arma punzocortante que causó heridas fatales al joven.

Desde que se tuvo conocimiento del hecho, la Unidad de Investigación Especializada en Homicidios Intencionales de la Fiscalía asumió el caso, iniciando un trabajo de campo y gabinete. A través de la recopilación de testimonios, el análisis de evidencia y la aplicación de técnicas de inteligencia, los investigadores lograron establecer una línea de investigación que condujo a la identificación de José Manuel 'N' como uno de los presuntos agresores.

La captura se materializó gracias a un operativo. El centro de monitoreo C5 jugó un papel crucial en la localización del individuo, permitiendo la intervención de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y la policía investigadora. Es de destacar que, inicialmente, José Manuel 'N' fue asegurado por el delito de cohecho. Esta detención permitió al Ministerio Público ejecutar la orden de aprehensión ya existente por el delito de homicidio.

En Mariano Otero y Granate en la colonia Rinconada del Sol en el municipio de Zapopan se registro una riña entre aficionados de Chivas y Atlas a las 22:20 horas del viernes después de la serenata realizada por la barra de Chivas donde llevaron mantas que insultaban a Atlas,

Dicho mandato había sido previamente solicitado y otorgado por un juez con base en las pruebas presentadas. Una vez cumplimentado el mandato judicial, el detenido fue informado de sus derechos constitucionales, conforme a los protocolos establecidos. Posteriormente, fue trasladado bajo un dispositivo de seguridad a un complejo penitenciario estatal, donde quedará a disposición de la autoridad judicial competente.

El siguiente paso en el proceso legal será la audiencia de imputación ante un juez de control. En esta diligencia, el agente del Ministerio Público formulará oficialmente los cargos en contra de José Manuel 'N', presentando las evidencias recabadas que sustentan su presunta participación en el crimen. La Fiscalía de Jalisco señaló que este arresto es solo un componente de una investigación más amplia que permanece activa.

En Jalisco el que la hace la paga.

La Fiscalía de Jalisco detuvo ya a uno de los agresores del joven aficionado de las @Chivas que fue asesinado afuera de un hotel en la avenida Mariano Otero.

Se trata de José Manuel N. quien fue detenido este sábado. Se giraron órdenes de…

El objetivo es el esclarecimiento total de los hechos y la aplicación de la ley a todos los que resulten responsables, garantizando que un acto de violencia de esta naturaleza no quede impune. Las diligencias continúan para identificar y localizar a otros posibles involucrados en la agresión.

