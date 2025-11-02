Capturan a presunto líder del grupo delictivo Los Chocorroles; operaba en el Valle de México

Atizapán de Zaragoza, Estado de México.- Durante este fin de semana, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) anunció la captura de Ricardo 'N', un individuo identificado como el presunto líder de una organización criminal autodenominada Los Chocorroles. Esta detención se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión girada en su contra por su probable participación en el delito de robo de vehículo con violencia.

La aprehensión es el resultado de una investigación que se originó a partir de un hecho ocurrido el 4 de octubre de 2025. De acuerdo con la carpeta de investigación, en esa fecha, un conductor que laboraba para una aplicación de transporte digital fue víctima de un robo mientras se encontraba estacionado en su vehículo, un sedán marca MG, modelo 2024. Según el testimonio de la víctima, Ricardo 'N' y otro sujeto lo interceptaron, abordando el automóvil por los asientos traseros.

Utilizando un arma de fuego y un cuchillo, los individuos lo amagaron y le ordenaron conducir hacia el municipio de Tlalnepantla. Al llegar a la calle Puerto Caribe, en la colonia El Puerto, dos cómplices más ya esperaban al grupo. En ese lugar, la víctima fue obligada a descender de la unidad, la cual fue sustraída por los cuatro sujetos, quienes huyeron del sitio. Tras la denuncia, agentes de la FGJEM iniciaron las diligencias correspondientes, así como labores de campo e inteligencia.

El análisis de la información recabada permitió establecer la probable identidad de Ricardo 'N' como uno de los partícipes y el supuesto coordinador del grupo. Debido a la estructura y el nivel de violencia empleados por la banda, la Fiscalía mexiquense lo había catalogado como un objetivo prioritario dentro de su estrategia para el combate frontal al robo de vehículos en la región.

#Detenido.



La #FiscalíaEdoméx cumplimentó orden de aprehensión en contra de Ricardo “N”, considerado el líder de una estructura criminal autodenominada "Los Chocorroles", dedicada al robo de vehículos en varios municipios del Valle de México.https://t.co/Yf17K5audm pic.twitter.com/0ZtLYvOJbb — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) November 1, 2025

Las investigaciones señalan que Los Chocorroles estarían vinculados con una serie de robos similares en los municipios de Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza y Naucalpan. Ricardo 'N' ya fue puesto a disposición de la autoridad judicial, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJEM