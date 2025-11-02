Caso Carlos Manzo: García Harfuch garantiza que el asesinato del alcalde no quedará impune

Uruapan, Michoacán.- La noche del 1 de noviembre, la ciudad de Uruapan, Michoacán, fue escenario de un ataque armado que acabó con la vida de su presidente municipal, Carlos Manzo Rodríguez. El suceso, ocurrido en pleno centro de la ciudad durante una celebración pública, deja en evidencia la débil estrategia de seguridad en regiones con alta presencia delictiva, ya que el alcalde contaba con un robusto esquema de protección federal al momento del atentado.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó en conferencia de prensa los detalles del incidente y el estatus de seguridad del funcionario. Según el informe oficial, el ataque tuvo lugar aproximadamente a las 20:10 horas, mientras el alcalde Manzo participaba en el tradicional Festival de Velas por la Noche de Muertos en la Pérgola Municipal, un evento al que asistían cientos de ciudadanos, incluyendo familias y niños.

Un individuo, descrito como un hombre con sudadera blanca y pantalón negro, se aproximó al edil y realizó siete detonaciones con un arma de fuego de calibre 9 milímetros. A pesar de ser trasladado de inmediato a un centro hospitalario, el alcalde falleció a causa de las heridas. Durante el ataque también resultó lesionado el regidor Víctor Hugo de la Cruz, cuyo estado de salud se reporta estable y fuera de peligro.

En respuesta, los escoltas del alcalde abatieron al agresor en el lugar de los hechos y lograron la detención de dos presuntos cómplices, quienes ya se encuentran a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) para las investigaciones correspondientes. El arma recuperada en la escena fue vinculada, según las primeras indagatorias, a por lo menos dos enfrentamientos previos entre grupos criminales que operan en la región.

Uno de los puntos principales de la información proporcionada por el secretario García Harfuch fue la confirmación de que el alcalde Manzo Rodríguez disponía de un esquema de protección asignado por el Gobierno federal desde diciembre del año anterior, el cual había sido reforzado en mayo de este año. Dicho esquema incluía 14 elementos de la Guardia Nacional y personal de la Policía Municipal, así como dos vehículos oficiales dedicados a su resguardo.

García Harfuch atribuyó el éxito del atentado a la "vulnerabilidad de un evento público", un entorno abierto y concurrido que dificulta la prevención de ataques directos. No obstante, aseguró que el crimen no quedará impune y expresó las condolencias del Gobierno de México a la familia del alcalde y a la comunidad de Uruapan.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se sumó a la condena a través de sus redes sociales, calificando el hecho como un acto que exige una respuesta contundente del Estado. Informó que convocó de inmediato al Gabinete de Seguridad para coordinar el apoyo al gobierno de Michoacán y garantizar que se realice una investigación exhaustiva.

Sheinbaum destacó que existía comunicación constante entre los mandos territoriales de las fuerzas armadas y el alcalde, y reafirmó el compromiso de su administración por fortalecer la estrategia nacional para alcanzar la paz y la seguridad, subrayando el objetivo de "cero impunidad". Mientras las investigaciones continúan para determinar la autoría intelectual y la filiación criminal de los atacantes, las autoridades han reforzado los patrullajes en Uruapan para mantener el orden y dar seguimiento al caso.

