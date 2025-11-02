Ciudadanos colocan altares de muerto en Waldo's de Hermosillo; buscan honrar a las víctimas

Hermosillo, Sonora.- En un acto solidaridad, clientes y trabajadores del centro de Hermosillo instalaron diversas ofrendas este domingo 2 de noviembre en honor a las 23 personas que perdieron la vida durante el incendio y explosión en una tienda de la cadena Waldo's. El homenaje se realizó en las inmediaciones del establecimiento siniestrado, donde la comunidad busca recordar a los fallecidos del suceso que ha generado impacto en la región.

Desde las primeras horas del día, ciudadanos se congregaron en el lugar para colocar altares de muertos, coronas fúnebres, veladoras y cruces, convirtiendo el espacio en un punto de duelo colectivo. Este gesto busca rendir tributo a las víctimas mortales y ofrecer consuelo a las familias afectadas por el incidente. El siniestro ocurrió alrededor de las 15:00 horas en la sucursal ubicada en el cruce de las calles Benito Juárez y Mariano Matamoros.

De acuerdo con el reporte oficial, el comercio experimentaba una alta afluencia de personas, quienes realizaban compras correspondientes a la quincena y preparativos para el Día de Muertos, lo que contribuyó al elevado número de personas afectadas. El gobernador de Sonora Alfonso Durazo confirmó la cifra, informando que "hasta el momento se tiene el registro de 23 personas fallecidas y 11 lesionadas".

Por su parte, la Fiscalía General del Estado del Estado de Sonora (FGJES) complementó los datos al señalar que, según los análisis forenses, la mayoría de las víctimas murieron a consecuencia de la inhalación de gases tóxicos generados por la combustión. Las pesquisas sobre el origen del fuego apuntan a una falla eléctrica. En una conferencia de prensa, el fiscal general del Estado, Gustavo Rómulo Salas Chávez, detalló el origen de la explosión.

Señaló que el incendio habría comenzado en un transformador ubicado dentro de una subestación eléctrica en el interior de la tienda. El fiscal hizo una distinción sobre la responsabilidad del equipo, basándose en la información proporcionada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Lo que sí sabemos es que el transformador, o los equipos que se encontraban en una especie de subestación al interior de la tienda, son propiedad del establecimiento mercantil y por supuesto no son de la CFE", dijo.

Esta aclaración deslinda a la paraestatal de la falla directa y centra la investigación en la infraestructura y los protocolos de mantenimiento internos de la empresa. Mientras la comunidad continúa mostrando su solidaridad, las autoridades prosiguen con las indagatorias para determinar las responsabilidades y las circunstancias exactas que llevaron al siniestro.

