Código Rojo en Ciudad Obregón: Se registra agresión armada en colonia Libertad; se reporta 'levantón'

Ciudad Obregón, Sonora.- Este domingo 2 de noviembre, Día de Muertos, se activó un Código Rojo en Ciudad Obregón, esto en la colonia Libertad, donde se registró una agresión armada que habría sido parte de un presunto 'levantón', es decir, una privación ilegal de la libertad, de una persona del sexo masculino. Aquí te informamos.

El reporte de Código Rojo se dio poco antes de las 16:00 horas de este domingo 2 de noviembre, esto entre bulevar Las Torres y calle Guillermo Prieto, en la colonia Libertad. Según testigos de los hechos, se registró una fuerte agresión armada, ya que los presuntos criminales tenían como fin llevarse a un hombre por la fuerza, lo que habrían logrado. Tras el reporte al número de emergencias 911, los elementos de la Policía Municipal de Cajeme, junto con la Policía Estatal, llegaron al lugar de los hechos e hicieron varios recorridos hasta que encontraron un punto con varios casquillos percutidos en el suelo, por lo que procedieron a delimitar el área. Estos indicios serán recolectados por los peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) para comenzar una carpeta de investigación sobre los hechos.

Los oficiales encuentran casquillos percutidos

Sobre la persona que habría sido víctima del 'levantón' o privación ilegal de la libertad, no se tiene datos; solamente se dijo que habría estado afuera de un domicilio cuando los sujetos armados se lo habrían llevado por la fuerza. Hasta el momento, no se tiene información oficial de parte de las autoridades.

Atacan a balazos a persona en la colonia Aves del Castillo

En otros hechos, relacionados con el género policiaco, se registró este sábado 1 de noviembre una agresión armada en la que resultó lesionada una persona por proyectiles de arma de fuego en la colonia Aves del Castillo, esto al sur de Ciudad Obregón. De momento, por estos hechos no hay personas detenidas, pero se sabe que la víctima es una persona del sexo masculino que fue llevada al hospital para ser atendida por las lesiones de los balazos. Se espera que pronto las autoridades den a conocer más información sobre este caso, ya que en el sitio se registró una gran movilización de las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Fuente: Tribuna del Yaqui