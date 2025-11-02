Código Rojo en CU: Hombres protagonizan VIOLENTA pelea y uno termina apuñalado

Ciudad de México.- La madrugada de este domingo, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de la ciudad de México (CDMX) desplegaron un impresionante operativo en inmediaciones de la terminal del Metro Universidad, en Ciudad Universitaria (CU) de la alcaldía Coyoacán, luego de que se reportara un ataque con arma blanca contra un hombre en el paradero de la estación. Por este hecho violento no se han reportado personas detenidas.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades capitalinas, los hechos ocurrieron la madrugada de este domingo 2 de noviembre de 2025, alrededor de las 03:15 horas, tiempo local, en el paradero frente a la terminal Universidad de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro. Testigos señalaron que la víctima, un hombre en situación de calle, mantenía una discusión con otro sujeto.

Los hechos ocurrieron la madrugada de este domingo. Foto: Facebook

En un momento la situación escaló y uno de los involucrados sacó un arma blanca para agredirlo, provocándole una herida en el abdomen. Tras el ataque, el agresor huyó del lugar antes de la llegada de las autoridades. En tanto, testigos que escucharon los gritos de la riña dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo en el sector sur de la capital mexicana.

Rápidamente, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) arribaron de inmediato al sitio, donde brindaron los primeros auxilios a la víctima. Debido a que aún presentaba signos vitales, los socorridas determinaron trasladarla a un hospital cercano, donde fue reportada con estado de salud delicado pero estable. No ha dado declaraciones públicas sobre este caso.

Mientras tanto, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementaron un operativo de búsqueda en los alrededores para localizar al agresor, así como para revisar cámaras de vigilancia y recabar testimonios de personas que presenciaron el ataque. En el paradero, los agentes aseguraron el área y levantaron evidencias, las cuales fueron integradas a una nueva carpeta de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la ciudad de México (FGJ-CDMX)

La investigación sobre el apuñalamiento continúa abierta, y se espera que los trabajos de la policía permitan identificar al agresor y esclarecer las circunstancias que llevaron al ataque. Cualquier novedad del caso será reportada por TRIBUNA.

Fuente: Tribuna del Yaqui