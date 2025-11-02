Colectivo de búsqueda encuentra a hombre sin vida en Nogales; estaba dentro de laguna

Nogales, Sonora.- Como resultado de sus labores de rastreo, integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Nogales reportaron el hallazgo de una persona sin vida durante la jornada de ayer sábado 1 de noviembre. El descubrimiento tuvo lugar en una zona despoblada en las inmediaciones de la comunidad de Mascareñas, perteneciente al municipio de Nogales. Guadalupe Ortiz, líder del colectivo, confirmó la localización del cuerpo.

Detalló que el grupo aseguró el área y notificó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) para que tomara conocimiento de los hechos. Según la información proporcionada por las buscadoras, los restos corresponden a un varón que, al momento del hallazgo, vestía únicamente un pantalón de mezclilla de color azul. Debido al estado en que fue encontrado, no fue posible su identificación en el momento.

Después del cansancio del día de ayer en nuestra búsqueda gracias a un llamado anónimo y a la confianza que seguimos recibiendo de nuestro municipio", se lee en redes sociales.

El cuerpo fue encontrado sumergido dentro de un pequeña laguna en un predio enmontado. Al lugar acudieron elementos de Servicios Periciales, quienes se encargaron de procesar la escena para la recolección de posibles indicios que puedan integrarse a la carpeta de investigación. Posteriormente, se realizó el levantamiento del fallecido para su traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) en Nogales.

En dicho sitio se le practicará la necropsia de ley con el objetivo de determinar las causas exactas de su muerte y, fundamentalmente, avanzar en el proceso de identificación a través de pruebas científicas. Guadalupe Ortiz reiteró que la misión del colectivo es la búsqueda y localización de personas desaparecidas, una labor que realizan en colaboración con las autoridades para brindar certeza a las familias que esperan respuestas.

Agradecemos a la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, por brindar su apoyo en nuestros hallazgos y a periciales por estar siempre pendiente de nuestros reportes. Seguimos en pie de lucha, no nos rendimos y frente a la adversidad nos hacemos más fuertes", expresó el colectivo.

La víctima se hallaba dentro del cuerpo de agua de poca profundidad

El colectivo continúa sus esfuerzos en la región, haciendo un llamado a la sociedad a proporcionar cualquier información que pueda ser útil para esclarecer este y otros casos. La investigación sobre este hallazgo se encuentra en su fase inicial.

