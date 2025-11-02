Conductor se impacta contra barda de concreto y derriba poste telefónico en Puerto Peñasco

Puerto Peñasco, Sonora.- Durante las primeras horas de este domingo 2 de noviembre de 2025 se registró un aparatoso accidente de tránsito en Puerto Peñasco, Sonora, lo que provocó severos daños en una barda de concreto y un poste telefónico. Los reportes preliminares señalan que el conductor responsable huyó del lugar, por lo que se desconoce si resultó lesionado tras el fuerte impacto que generó una intensa movilización policíaca.

De acuerdo con un informe oficial de Tránsito Municipal, los hechos se registraron a la 01:00 horas en la colonia Ferrocarril, cuando el automovilista en cuestión derribó parcialmente una pared de concreto y derribó un poste telefónico. Se indicó que el vehículo involucrado es un automóvil sedan de la marca Honda, línea Civic, modelo 2005, color rojo y con placas de circulación de Sonora que resultó con considerables daños materiales.

Se reportó un percance vial, clasificado como choque con objeto fijo, sobre la avenida Venustiano Carranza, entre las calles 24 y 25, hasta donde arribaron elementos de la Policía Municipal de Puerto Peñasco. Al llegar a la ubicación, los uniformados detectaron la unidad siniestrada, pero sin personas en el interior, por lo que procedieron acordonar el área y así poder realizar las diligencias correspondientes, así como el respectivo Informe Policial Homologado (IPH).

El responsable derribó un poste de Teléfonos de México (Telmex).

Versiones extraoficiales señalan que el vehículo descrito circulaba por calles de la colonia Ferrocarril cuando, por razones aún desconocidas, el tripulante perdió el control del volante y se impactó contra una barda de bloques de concreto, de cuatro metros de largo por dos metros de alto. Esto derivó en que el carro chocara contra un poste de Teléfonos de México (Telmex), el cual quedó destrozado y derribado en el lugar.

En otro caso similar registrado el pasado domingo 19 de octubre en Puerto Peñasco, la conductora de un vehículo tipo pick-up protagonizó un aparatoso accidente al chocar contra un tren carguero sobre la carretera Puerto Peñasco-Caborca, al norte de Sonora. Se informó que la mujer, identificada como Beth O., de 61 años de edad y originaria de Arizona, Estados Unidos, no realizó el respectivo alto y se estrelló contra la locomotora, aunque no se reportaron personas lesionadas.

Buenos días ??? Te presentamos nuestra portada de EDICIÓN SONORA uD83DuDCF0



Más noticias en nuestro sitio web uD83DuDC49 https://t.co/QeKYEB39Ec pic.twitter.com/jXtk0GDBEp — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 2, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui