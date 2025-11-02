Ejecutan a balazos a hombre dentro de su propio vehículo en Monterrey; recibió tres impactos

Monterrey, Nuevo León.- Durante la noche del sábado 1 de noviembre de 2025, un hombre fue ejecutado a balazos cuando estaba a bordo de su vehículo en calles de la zona norte de Monterrey, Nuevo León. Los reportes preliminares refieren que el hoy occiso recibió al menos tres impactos de bala, los cuales lo privaron de la vida instantáneamente y generó una intensa movilización por parte de las autoridades de los diferentes niveles de gobierno.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario Monterrey, los hechos se registraron en el cruce de las calles Quijera y Clavicordio, en la colonia San Bernabé, cuando el hoy occiso estaba dentro de un automóvil Volkswagen Vento y fue acribillado por gatilleros desconocidos. Versiones extraoficiales recabados por el medio citado indican que el fallecido fue identificado como Óscar 'N', de aproximadamente 35 años.

De pronto los tripulantes de un vehículo en movimiento se emparejaron por su costado izquierdo y le dispararon en diversas ocasiones haciendo que perdiera la vida", explicó la fuente mencionada anteriormente sobre el desarrollo de los hechos en este violento caso.

Tras ser atacado a balazos, el vehículo de la víctima continuó en movimiento sobre la avenida y terminó estrellado contra la fachada de una vivienda de la zona. Trascendió que Óscar 'N' sufrió tres heridas de proyectil de arma de fuego: una en el brazo izquierdo, otra en el cuello y una más en la región occipital con salida en la boca. Luego de ser alertados, elementos de Fuerza Civil arribaron al sitio como primeros respondientes y constataron el violento ataque.

Posteriormente, los oficiales solicitaron la intervención por parte de los servicios médicos, es por ello que personal de Protección Civil se presentaron en el lugar, pero no pudieron hacer nada para ayudar al individuo debido a que ya no contaba con signos vitales. Una vez que se confirmó la muerte del sujeto, efectivos de la Policía Estatal acordonaron el área para que la Agencia Estatal de Investigaciones realizara las diligencias correspondientes en la escena del crimen.

Fuente: Tribuna del Yaqui